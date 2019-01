Véronique Cardi devient présidente des éditions JC Lattès

© Hachette Livre

Sa mission à la tête de JC Lattès est de faire de cette maison une des toutes premières du marché français. Véronique Cardi reste Directrice Générale du Livre de Poche, poste qu'elle occupe depuis janvier 2014 , et assurera temporairement les deux fonctions.Arnaud Nourry a déclaré : « Le choix de confier la direction de JC Lattès à Véronique Cardi s’imposait naturellement, car Véronique a d’abord exercé ses talents dans l’édition grand format avant d’en faire profiter Le Livre de Poche en l’imposant comme le N°1 du marché. J’ai conscience que sa charge de travail sera lourde pendant plusieurs mois, mais connaissant son énergie et son perfectionnisme, je sais que ni les auteurs du Livre de Poche, ni ceux de JC Lattès n’auront à s’en plaindre. »Et d'ajouter : « Je salue le travail remarquable de Laurent Laffont chez JC Lattès. Il a apporté à cette maison un flair éditorial et une expérience de l’international qui ont renforcé cette marque, connue pour ses best- sellers français et anglo-saxons. »Âgée de 38 ans, Véronique CARDI a démarré sa carrière en 2005 aux éditions Philippe Rey. Elle a ensuite rejoint Le Seuil, où elle a travaillé en littérature étrangère jusqu'en 2007, avant d'intégrer les éditions Belfond. En 2011 Véronique Cardi lance les Editions Les Escales au sein des éditions First/Gründ. A partir de 2013 elle dirige à la fois Les Escales et Feux Croisés/Plon. En avril 2014 elle a rejoint le groupe Hachette Livre en tant que Directrice générale du Livre de Poche.