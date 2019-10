Véronique Sels et Maud Thiria, deux bourses SGDL pour la création contemporaine

Véronique Sels © DR / Maud Thiria © Jérôme Vinçon



Véronique Sels - Bourse Sarane Alexandrian

Maud Thiria - Bourse de Poésie Gina Chenouard

Ces deux bourses dotées sont remises par deux jurys composés d’auteurs, d’éditeurs et d’étudiants en création littéraire. Elles viennent accompagner des projets d’écriture.Stéphane Mandelbaum, vies réelles et fictivesNée à Bruxelles, sa première passion a été la danse qu’elle a pratiquée à Bruxelles, Paris, Liverpool, New York, Pointe-à-Pitre, Rio. Diplômée de l’Institut Rythmique Émile Jaques-Dalcroze, elle a voyagé et enseigné la danse moderne, contemporaine. Ses nombreux voyages et son intérêt pour la création l’ont conduite sur les chemins de l’écriture.Elle a publié 4 romans : La Tentation du pont, Genèse Éditions, 2011 ; Bienvenue en Norlande, Genèse Éditions, 2012 ; Voyage de noces avec ma mère, Calmann-Lévy, 2015 ; La Ballerine aux gros seins, Arthaud/Flammarion, 2018.Falaise au ventreNée à Paris, et après des études de Lettres modernes, elle part vivre à San Francisco. À son retour, elle devient lectrice pour les Éditions Mercure de France, avant de rejoindre le service fiction d’Arte et le service éditorial du Centre Pompidou. Elle enseigne actuellement le français auprès de migrants et de réfugiés politiques, anime des ateliers d’écriture auprès de différents publics.Elle publie ses poèmes dans des revues (Le Nouveau Recueil, Recours au poème, Diérèse, Thauma, A verse, N47, PLS), et en 2017, son premier recueil de poésie Mesure au vide aux éditions Æncrages & Co. Un deuxième recueil de poèmes, Blockhaus, doit paraître chez le même éditeur début 2020. Elle fait des lectures publiques de ses textes dans des galeries et des lieux culturels où elle expose aussi ses « traces », encre, craie et aquarelle sur papier, en écho avec son écriture.La bourse Sarane Alexandrian sera remise le 14 novembre à l’Hôtel de Massa, lors d’une soirée d’hommage célébrant les 10 ans de la mort de Sarane Alexandrian. La bourse Gina Chenouard sera remise lors de la soirée des Prix Révélation, que la Société des Gens de Lettres organise chaque année, début décembre.