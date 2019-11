Vers l'accès ouvert : la cOAlition S ouvre une consultation

Faire de l'accès ouvert sans casser des oeufs (photo d'illustration, kate_harbison, CC BY-SA 2.0)

Au sein de l'Union européenne, l'accès ouvert aux publications de la recherche scientifique financée par des fonds publics reste le principal objectif, recherché par le fameux Plan S. Pour commencer en douceur, le plan entend donner un cadre à des « revues transformatrices », « où la part du contenu en libre accès augmente progressivement, où les coûts d'abonnement sont compensés par les revenus tirés du paiement des services de publication (pour éviter les doubles paiements) et où le journal a pris un engagement clair, s'engageant dans une transition complète en accès libre dans un calendrier fixé à l'avance ».Petit à petit, donc, la bascule vers l'accès ouvert devra s'effectuer, l'objectif étant de ménager le secteur de l'édition scientifique, en laissant le temps de s'adapter, tout en répondant aux demandes croissantes des chercheurs pour un modèle de publication plus ouvert.Les mesures définies par le Plan S pour encadrer les « revues transformatrices » évoquent par exemple une transition vers l'accès ouvert complet pour le 31 décembre 2024 au plus tard, une tarification transparente et, plus généralement, un investissement conséquent dans le développement des publications en accès ouvert, ainsi que leur promotion. L'ensemble des éléments est accessible à cette adresse , en anglais uniquement.La cOAlition S annonce également l'ouverture d'une consultation , ouverte à tous ceux qui souhaitent s'exprimer sur le Plan S pour les « revues transformatrices », individus ou institutions. Des commentaires peuvent être déposés jusqu'au 6 janvier 2020, 9h.L'édition scientifique aura sans doute beaucoup à redire sur ces mesures : depuis quelques mois, les éditeurs critiquent copieusement les mesures du Plan S , assurant que certaines d'entre elles menacent « la liberté de publier ».