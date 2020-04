Victime du confinement, “aucun libraire ne baisse les bras”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



Michel Deshors

Directeur du pôle formation/conseil

Book Conseil

Comment donc empêcher ces mots de se croiser l’un, l’autre, dans la période de craintes, de difficultés, et surtout de doutes que vivent les libraires ?Nombreuses sont ces officines culturelles qui ont cherché et trouvé les parades au confinement, à la désertification et au silence qui s’est abattu dans nos villes et rues commerçantes. Parade, justement, voici un mot à double sens. Nous étions habitués à la parade des livres, aux étalages chatoyants, aux exhibitions de nos auteurs ou illustrateurs sous nos chapiteaux.Nous voici obligés de trouver la parade à l’absence, à celle de nos clients, de nos visiteurs, du bip du scanner et du glissement du tiroir-caisse impatient.Alors est venu le temps des visites virtuelles, des paquets que l’on dépose sur un trottoir, d’un appareil à carte bancaire que l’on tend au bout d’une perche. C’est la parade dans l’ombre d’un confinement, sûrement salvateur pour la santé des peuples, mais tellement injuste, sournois et même violent pour ces commerçants que sont les libraires.Bien sûr l’État, les organismes et les diverses instances des mondes actifs du commerce, de l’emploi ou du livre ont annoncé des aides fort appropriées. Certaines arrivent, d’autres tardent. Mais toutes mesurent l’urgence d’agir et savent — ou ont découvert — la précarité financière de nombre de librairies, chaque année à la fin de l’hiver.Il y a les libraires au vécu prospère, à la réputation affirmée et non usurpée. Il y a les libraires qui ont mis en vente leur affaire et s’inquiètent de leur avenir et aussi de la nouvelle valorisation de leur bien. Il y a les acquéreurs de librairies qui ont tout quitté pour changer de route et s’inquiètent pour leur avenir proche et leur investissement. Il y a aussi les courageux créateurs en pleine incertitude, qui se sont formés et continuent de structurer leur projet comme si cet insolent virus n’existait pas.Et puis, il y a les nouveaux libraires qui sont légion et encore en enfance et en adolescence, certains n’accusant que quelques semaines d’existence au moment de la fermeture de leur bébé chéri. J’en ai dirigé, formé et accompagné des dizaines parmi eux, tout au long de ma carrière qui s’en va doucement vers l’absence. L’absence d’un milieu que je n’ai jamais quitté depuis la fin de mes études, d’un milieu si riche, mais si complexe, si valorisant, mais à si peu de valeur ajoutée, si contraignant mais si satisfaisant, si commerçant et si ensorcelant.Oui, c’est le mot approprié. Il faut être victime de sorcellerie pour l’aimer à ce point quand il ne nous rend pas toujours la monnaie de notre pièce.Alors, comment ne pas hurler à la vie, à la reconnaissance avec tous ces libraires qui subissent ce confinement, cette parenthèse d’incertitude, cette quasi-absence de vie, de rencontres, d’argent ? Aucun ne baisse les bras. Leur imagination est sans limites, leur courage est remarquable. Qu’ils reçoivent notre admiration, pas notre compassion.Il est donc d’une nécessité absolue que confinement n’entraîne pas déconfiture et que déconfinement offre confitures et autres douceurs aux libraires, aux auteurs, aux éditeurs et à la foule magnifique des lecteurs.Faire bien vivre notre monde des livres est, et sera très bientôt plus encore, notre rôle à tous. La conscience de cette volonté existe dans toutes les strates de cet univers, de l’auteur au lecteur ou à la collectivité. Ne l’oublions pas !Déconfinement ne ressemblera jamais à déconfiture, jamais. S’y engager est un impératif.