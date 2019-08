Vie d'un pugiliste : Kevin Spacey lit un poème au Palazzo Massimo de Rome

Le texte est de Gabriele Tinti, poète et écrivain né en 1979, inspiré par la statue du Pugiliste des Thermes, pièce qui fut retrouvée dans les thermes de Constantin, à Rome. C’est au palais Massimo alle Terme, branche du Musée national romain qu’on peut l’observer. Il s’agit d’un homme, juste avant un combat, dont on perçoit qu’il tourne subitement la tête….Et voici Kevin Spacey en train de réciter un texte de neuf minutes, en hommage à cette statue connue en anglais comme celle du boxeur au repos. Une sortie qui intervient moins de trois semaines après que les procureurs américains ont abandonné les poursuites pénales contre lui — attentat à la pudeur et coups et blessures.« I shook the country, made the arenas vibrate, torre my opponents to shreds.I read up the darkness, collected insults, compelled applause.Who can understand me? Who can I speak to?The spirit is ill, it's going to be off the face of the earth, this is its fate, and I'm tired of becoming serious. »J’ai secoué le pays, fait palpiter des arènes, mis en pièce mes adversaires. J’ai lu dans les ténèbres, récolté des insultes, des applaudissements forcés.Qui peut me comprendre ? À qui puis-je parler ?L’esprit est malade, il va quitter la surface de la terre, c’est son destin, et je suis las d’être si sérieux.En tout, neuf minutes de lecture durant lesquelles, dans la peau de ce personnage, il raconte : « Plus vous êtes blessé, plus vous êtes grandi. Et plus vous vous videz. »Pour Gabriele Tintin, ce fut « un honneur d’avoir Kevin pour lire mes poèmes. Rome vous aime ». Cependant, le double lauréat d’un Oscar est encore sous le coup d’une enquête pour agressions sexuelles présumées au Royaume-Uni entre 1996 et 2013.