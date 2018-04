Vienne cosmopolite de cet ancêtre, ou l'Autriche avant le nazisme

Jusqu’au 15 mai, Arte propose de retrouver le documentaire de Robert Bober, parti sur les traces de son arrière grand-père. Dans cette enquête, il part à la recherche de l’histoire d’un ancêtre d’origine juive, dans la ville de Vienne. Ou comment la cité autrichienne vivait avant l’essor du nazisme.



Crédits : JohnFoley / POL





« Dans les premières années du siècle dernier, l’arrière-grand-père de Robert Bober, Wolf Leïb Fränkel, tenta d’émigrer aux États-Unis, en avant-garde de sa famille restée en Pologne. Refoulé à Ellis Island, il décida de s’installer en Autriche, à Vienne, où la vie était pour les Juifs plus facile qu’en Pologne, et il y fit venir sa femme et ses enfants.



Wolf Leïb Fränkel est mort en 1929, avant que la nuit nazie ne tombe sur l’Europe. À l’époque, Vienne était une ville cosmopolite, ouverte, une capitale intellectuelle et artistique, effervescente », indiquent les éditions P.O.L qui ont fait paraître l’ouvrage éponyme, Vienne avant la nuit.

Le documentaire était sorti simultanément, en octobre 2017, et se retrouve en libre consultation sur la chaîne franco-allemande. N’ayant jamais connu cet aïeul, Robert Bober signe une expédition qui relève de la « quête identitaire », alimentée de multiples références littéraires – Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Joseph Roth….

« Modeste ferblantier, il est peu probable que Wolf Leïb Fränkel ait jamais croisé les grands écrivains qui en fréquentaient les célèbres cafés, mais, pour Robert Bober dont l’œuvre se nourrit de cette culture d’Europe centrale qui éclaira le monde, ils sont indissociables. »

Le documentaire sera rediffusé ce 26 avril, à 2h35. Il est disponible ci-dessous durant quelques semaines encore.







Roberr Bober – Vienne avant la nuit – Editions P.O.L – 9782818043264 – 32,90 €