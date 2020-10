Vilaines filles, mauvais garçon : 22 leçons par Alain Guyard

AVANT-PARUTION – Insatiable fomentateur d’un art brut de philosopher, déconfineur furibard du concept et promoteur allègre de toutes les formes de sagesses errantes et dépoitraillées, Alain Guyard donne l’assaut, au phil rouge de ces 22 leçons, à l’une des dernières redoutes de la « forme vieille » de cogiter : sa composante mâle.









Ne pourraient en effet, nous assène la tradition et nous prouve l’histoire, jongler avec les notions et mitonner pensées et réflexions que de bien dignes couillus, la barbe grave et le pas solennel. Une galerie des bustes plats où Guyard lâche avec un sens aigu du casting sa meute de 22 mâtines et molosses qui, de Phyllis, la chevaucheuse d’Aristote, à Charles Fourier, l’inventeur du mot « féminisme », restaure un salubre chaos dans cette vallée de rois et de congrès de philosophes à couper le beurre.





On peut ainsi monter en croupe avec Luce Irigaray, ostracisée pour antifreudisme, ou Aspasie, lynchée par la foule chrétienne, se ruer à la pâtée avec la sanglante Théroigne de Méricourt ou prendre date avec Simone de Beauvoir, écumer les voies ferrées avec Bertha Boxcar ou régler la hausse avec Simone Weil, défourailler avec Valerie Solanas ou incanter les astres avec Starhawk.



Jointe à cette rafale d’éloges et levée de coudes fraternitaires, une série d’exercices pratiques idoines pour se faire chasser de tous les clubs, de toutes les facs et soirées entre soi. Alors foin de la phallosophie, vive la gynosophie ou, mieux, la kleptosophie, la philo des chouraveuses.Toute vraie pensée naît sorcière et malandrine.







Alain Guyard est philosophe forain, bonimenteur de métaphysique et décravateur de concepts. Il fait dans l’abstraction en gros et demi-gros et a été déclaré citoyen d’honneur des villes de Sainte-Cécile-les-Vignes (84290) et Nogaro (32110) pour l’ensemble de son œuvre.





[à paraître 4/11] Alain Guyard – 22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles, les goudous, les travelos, les couires, les petits pédés et les grandes folles – Le Dilettante – 9791030800241 – 20 €