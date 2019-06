Villa Kujoyama : Nathalie Azoulai et Cyril Pedrosa en résidence

La Villa Kujoyama (via Facebook

Construite en 1992 par l'architecte Kunio Kato sur la montagne d'Higashiyama à Kyoto, la Villa Kujoyama est un lieu d'échanges interdisciplinaires et a pour vocation de renforcer le dialogue interculturel entre la France et le Japon. Les résidents sont appelés à nouer des relations de travail avec les milieux professionnels, universitaires artistiques et culturels de Kyoto, de la région du Kansai et de l'ensemble de l'archipel.Pour ce faire, ils peuvent s'appuyer sur l'équipe de la Villa et sur le réseau culturel français au Japon constitué avec la Villa des 5 antennes de l'Institut français du Japon (Fukuoka, Kyoto, Osaka, Tokyo, Yokohama), des 4 Alliances françaises (Nagoya, Sapporo, Sendai, Tokushima), et d'un Institut de recherche (Tokyo).Sélectionnés pour leur excellence dans leurs disciplines respectives, les 15 projets témoignent d'un lien très étroit avec le Japon et des synergies développées par la Villa Kujoyama entre création contemporaine et métiers d'art.Le comité final a retenu les candidatures suivantes :Nathalie Azoulai — LivreMarcus Borja — ThéâtreEric Minh Cuong Castaing et Anne-Sophie Turion — DanseJohan Després — Métiers d'artFlore Falcinelli — Métiers d'artJann Gallois — DanseMarie Labarelle — ModeAnne Le Troter — Arts plastiquesCyril Pedrosa — Bande dessinéeCéline Pelcé — GastronomieBlaise Perrin — CinémaAurélie Pétrel et Vincent Roumagnac — ThéâtreNathanaëlle Raboisson — Musiques classiques et contemporainesÉmilie Rigaud — Design/GraphismeSimon Rouby et Native Maqari — CinémaLe processus de sélection (présélection et entretiens) a été conduit par une commission constituée de 11 experts indépendants pour chacune des disciplines, et réunissant également des représentants de la Villa Kujoyama, de l'Institut français, de l'Institut français Japon et du ministère de la Culture.L'appel à candidatures 2021 sera ouvert à l'automne 2019.