Vincent Brugère nommé directeur Supply Chain de Hachette Livre

Après l’obtention de son diplôme d’ingénieur à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, il a partagé sa carrière entre des fonctions de consultant en Supply Chain et des postes opérationnels. À ce titre, après avoir débuté en tant que manager Supply Chain chez Arthur Andersen, il a pendant 12 ans occupé des postes de Directeur Supply Chain au sein du Groupe Saint-Gobain, tout d’abord en tant que Directeur Supply Chain et Directeur du Développement de l’enseigne de distribution « La Plateforme du Bâtiment » puis en tant que Directeur Supply Chain de la division industrielle française Isover.Depuis 2017, il exerçait la fonction de Directeur au sein du cabinet Argon consulting.