Vincent Dheygre devient président des Écrivains Associés du Théâtre

Son Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le mardi 18 juin 2019 à la Maison des auteurs de la SACD. Ont été élus ou réélus au conseil d’administration Florence Camoin, Sylvie Chenus, Vincent Dheygre, Michèle Laurence, Sabine Mallet, Natalie Rafal, Jean-Pierre Thiercelin, et Éric Verdin qui rejoignent Fabien Arca, Catherine Benhamou, Louise Caron, Gabriel de Richaud, Constance Émilie, Vincent Dheygre, Marjorie Fabre, Didier Lelong, Alberto Lombardo, Agnès Marietta, Lise Martin, Dominique Paquet, Laura Pelerins, Dominique Pompougnac, Élie Pressmann, et Sylvain Renard.Le conseil d’administration a élu Vincent Dheygre président des Ecrivains Associés du Théâtre, Gabriel de Richaud, secrétaire et Laura Pelerins, trésorière. Dominique Paquet a été nommée première vice-présidente et Dominique Pompougnac, second vice-président.Vincent Dheygre est le neuvième président des Ecrivains Associés du théâtre, après Jean — Michel Ribes, Xavier Durringer, Michel Azama, Jean-Paul Alègre, Laurent Contamin, Louise Doutreligne, Dominique Paquet, et Philippe Touzet. Il compte prolonger l’action de Philippe Touzet en matière d’influence et de périmètre politique, participer à l’élaboration d’un statut viable pour les autrices et les auteurs, renforcer la structure et la communication de l’association, continuer à diffuser les écritures dramatiques contemporaines sur tous les territoires possibles.