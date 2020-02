Violences sexuelles et sexistes : "Se méfier des puissants des maisons d'édition"

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



ActuaLitté : À qui cet appel à témoignages s'adresse-t-il ?

Le syndicat a-t-il déjà reçu des signalements sur des comportements sexistes ou des violences sexuelles, avant cet appel ?

Quel sera le devenir de cet appel à témoignages ?

L'appel à témoignages du SGLCE sera-t-il mis en commun avec celui de la Ligue des auteurs professionnels ?

L'édition semble vivre, en ce début d'année 2020, son « moment MeToo » : comment expliquez-vous ce décalage par rapport au reste de la société et à d'autres branches professionnelles, ce questionnement assez tardif des comportements sexistes et des violences sexuelles ?

Cet appel à témoignages s'adresse à tous les travailleurs du secteur de l'édition, quels que soient leur métier et leur statut (auteur, salarié, intérimaire, prestataire, par exemple).Non, mais on entend régulièrement des bruits de couloirs sur les lieux de travail. Nous sommes face à des situations d'emprise, avec un déséquilibre de pouvoir flagrant, dans un milieu très respecté avec des figures parfois placées sur un piédestal, au sein d'une société déjà patriarcale. La proximité et l'entre-soi du monde de l'édition expliquent aussi pourquoi il est très difficile de s'exprimer ou de se faire entendre sur ces sujets.Nous envisageons de porter la question en commission paritaire (CPPNI, Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) dans la branche de l'édition, qui est en train de fusionner avec les branches de l'édition musicale et de l'édition phonographique, afin d'inscrire dans la Convention collective commune la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles.L'appel à témoignages du SGLCE a été salué par la Ligue des auteurs professionnels, qui avait déjà lancé un appel huit jours plus tôt , c'est d'ailleurs cet appel qui nous a poussés à lancer le nôtre : les actions ne sont pas disjointes, mais complémentaires, la Ligue des auteurs s'adresse aux auteurs, et nous nous adressons aux adhérents de notre syndicat, mais aussi aux non-adhérents qui voudraient témoigner de situations d'emprise qu'ils ont subies ou dont ils ont été témoins : les violences sexistes et sexuelles ne connaissent hélas pas de frontières...



Marion Doutreligne : Le monde de l'édition n'est pas le seul à se réveiller d'une utopie qui lui collait (mal) à la peau, nous voyons ces jours-ci des révélations dans le monde du sport (patinage artistique et équitation, notamment) : il est déplorable de constater que ces mondes que l'on pensait exceptionnels par leur degré d'exigence et leur aura culturelle ne préservent en rien de l'abus de pouvoir de certains, ce qu'a très bien dit Adèle Haenel dans l'interview qu'elle a donnée à Mediapart.



Un jeune qui veut "percer" dans ces milieux est fragile face à ceux qui ont du pouvoir. Pour en revenir à l'édition, Vanessa Springora dit dans le prologue du Consentement que maintenant elle se méfie des livres. Il faut que les nouvelles générations apprennent à se méfier des puissants des maisons d'édition, que la société apprenne à ne pas sacraliser les "grands noms" de la littérature, et que ceux-ci apprennent à ne pas abuser de leur pouvoir.