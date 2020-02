Viols sur mineur : le livre de Sarah Abitbol déclenche une enquête

“Pouvoir guérir”

« Vous étiez mon entraîneur. Je venais d’avoir quinze ans. Et vous m’avez violée. Il aura fallu trente ans pour que ma colère cachée se transforme enfin en cri public. Vous avez détruit ma vie, monsieur O., pendant que vous meniez tranquillement la vôtre. Aujourd’hui, je veux balayer ma honte, la faire changer de camp. Mais je veux aussi dénoncer le monde sportif qui vous a protégé, et vous protège encore à l’heure où j’écris ces lignes », indique le livre dans sa présentation.Des révélations qui font l’effet d’une bombe au même titre que Le consentement, le livre de Vanessa Springora, éditrice, qui dénonce la relation qu’a entretenue avec elle Gabriel Matzneff — sans avoir cependant jamais parlé de viol. Une enquête pour viols sur mineur a cependant été ouverte contre l'écrivainDans l’autobiographie de Sarah Abitbol, coécrite avec Emmanuelle Anizon, c’est Gilles Beyer, l’ancien entraîneur, qui est explicitement visé. Pour le Parquet de Paris, l’analyse de l’ouvrage justifie « une enquête préliminaire des chefs de viols sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime et d’agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime au préjudice ».Le procureur Rémy Heitz estime qu’outre les faits dénoncés dans le livre, la brigade de la protection des mineurs doit intervenir, pour « identifier toutes autres victimes ayant pu subir, dans le contexte décrit, des infractions de même nature ».Aujourd’hui, la sportive, qui aura accumulé 10 médailles de championne de France en patinage artistique, assure que son ex-entraîneur l’aurait violée et sexuellement agressée à plusieurs reprises entre 1990 et 1992. Les faits sont cependant prescrits.Gilles Beyer avait avoué à l’AFP des relations intimes. Il a « conscience de ce que, compte tenu de mes fonctions et de son âge à l’époque, ces relations étaient en tout état de cause inappropriées », indiquait-il.La patineuse, de son côté, faisait part sur BFMTV de tout son soulagement, « je suis émue parce que c’est 30 ans de combat ». Et l’ouvrage n’aurait rien d’une vengeance, au contraire : il s’agit de « pouvoir guérir des blessures ».Suite aux révélations, la ministre de Sports, Roxana Maracineanu, elle-même sportive de très haut niveau (médaillée d’argent de natation en 200 m lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000), a demandé la démission du président de la Fédération des sports de glace, Didier Gailhaguet. Ce dernier doit tenir une conférence de presse ce 5 février, mais s’il reconnaît des erreurs, estime n’avoir pas commis de faute.