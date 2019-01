Vivendi a finalisé l'acquisition d'Editis

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Vivendi a finalisé ce jeudi 31 janvier l’acquisition de 100 % du capital d’Editis, le deuxième groupe d’édition français. L’accord avec le groupe espagnol Planeta avait été conclu le 15 novembre 2018 sur la base d’une valeur d’entreprise de 900 millions d’euros. L’Autorité de la Concurrence avait par ailleurs autorisé sans condition l’opération le 2 janvier 2019.« Vivendi et Editis partagent un savoir-faire reconnu dans le développement et la gestion des droits d’œuvres culturelles et une même passion pour la création et l’accompagnement des talents. Cette acquisition s’inscrit dans la logique de construction d’un grand groupe de contenus, de médias et de communication. Cette opération marque aussi le retour de ce fleuron de l’édition dans un groupe européen d’envergure mondiale », note le communiqué de Vivendi.En effet, Grupo Planeta avait acheté Editis à la société d'investissement européenne Wendel en 2008 pour un peu plus de 1 milliard €, permettant à Wendel de recouvrir les quelque 450 millions de dettes d'Editis.Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, devient président du conseil d’administration d’Editis, tandis que Pierre Conte est confirmé comme directeur général.Editis fédère près de 50 maisons d’édition prestigieuses (Nathan, Robert Laffont, Julliard, Plon, Belfond, Presses de la Cité, Pocket, Solar,...). Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale, 4 000 nouveautés publiées chaque année et un fonds de plus de 45 000 titres, Editis est présent dans les domaines de la littérature générale, de la jeunesse, du pratique, de l’illustré, de l’éducation et de la référence. Editis compte 2 400 salariés.En 2017, Editis avait généré un chiffre d’affaires d’environ 750 millions € et un EBIT récurrent d’environ 60 millions €. L’Autorité de la Concurrence, dans son avis , avait estimé que le rachat n’aurait pas « pour effet de réduire la concurrence sur les nombreux marchés du secteur audiovisuel et littéraire examinés ».Dernièrement, le groupe Editis a acheté la maison d'édition Héloïse d'Ormesson