Vivendi et Amber Capital enterrent leurs différends dans un pacte

ARNAUD LAGARDÉRE: ferme sur la gouvernance

photo : Laurent Grassin, CC BY 2.0

Avec 23,5 % et 20 % respectivement, Vivendi SE et Amber Capital sont les premiers actionnaires du groupe Lagardère, propriétaire de Hachette Livre (Lagardère Publishing). Ce pacte vise avant tout à préserver l’investissement du second, ainsi que ses intérêts propres.Et ce, « dans le contexte d’une instabilité institutionnelle et d’une forte dégradation financière au sein de la Société ».La perspective est d’obtenir une recomposition du Conseil de surveillance : de la sorte, on aboutira à une représentation minoritaire des actionnaires commanditaires. « Amber Capital entend présenter la candidature de trois membres au Conseil de surveillance et Vivendi la candidature d’un membre », indiquent-ils.Par ailleurs, en gage de bonne volonté, ils se sont mutuellement consentis un droit de préemption et de première offre pour une durée de cinq ans. L’Autorité des marchés financiers a reçu copie du pacte et pourra ainsi s’assurer qu’il n’entraîne aucun accord ni stratégique ni de contrôle du groupe.