Vivendi : et si Apple croquait un morceau d'Universal Music ?

Dans son communiqué des résultats 2018, Vivendi évoque le rachat d’Editis comme « une nouvelle étape majeure dans la construction d’un groupe intégré centré sur les contenus, les médias et la communication ». Fort bien, donc. Et dans le même temps, parle de l’ouverture du capital d’Universal Music Group, jusqu’à 50 %.Or, fort de ses excellents résultats, et de la croissance du CA lié aux abonnements et au streaming – + 337,3 % – céder des actifs d’UMG, qui représente 40 % des ventes dans leur ensemble, ne se fera pas sans jouer avec de gros acteurs.C’est « à un ou plusieurs partenaires stratégiques » que se fera la vente et l’on se tourne... vers Apple, après les analyses communiquées par ODDO BHF, le groupe financier franco-allemand.Ce dernier envisage en effet que ce soit avec la firme de Cupertino que Vivendi aille jouer. L’alliance d’Apple et de Vivendi n’aurait rien de celle de la carpe et du lapin, et « semblerait stratégiquement et financièrement beaucoup plus pertinente et donc crédible ». En effet, certains avaient glissé que Cupertino pourrait être intéressé par Netflix – dont la capitalisation est de 150 milliards $.L’idée serait de pouvoir rattraper le retard de la firme à la Pomme, face à un monstre comme Spotify, avec des contrats d’exclusivité. Le tout ne coûterait par ailleurs que 10 à 20 milliards €, assure La Tribune . Et bien entendu, en entrant chez Vivendi, on passe la porte de Canal +, et désormais celle d’Editis.Les perspectives seraient alors des plus intéressantes.