Voici les livres préférés de Barack Obama en 2018

(photo d'illustration, Barack Obama, CC BY-NC-SA 2.0)

En manque de lectures ou simplement curieux de savoir ce que peut bien lire un ancien président américain, vous trouverez ci-dessous la liste complète des livres préférés de Barack Obama en 2018, accompagnés, le cas échéant, des références de la traduction française. Quelques-uns des titres faisaient déjà partie de la précédente liste de lecture d'Obama, pour l'été Le préféré de Barack Obama, bien sûr, est Devenir de Michelle Obama, publié en français par Fayard et traduit par Odile Demange et Isabelle Taudière...An American Marriage de Tayari JonesAmericanah de Chimamanda Ngozi Adichie, traduction par Anne Damour chez GallimardThe Broken Ladder: How Inequality Affects the Way We Think, Live, and Die de Keith PayneEducated de Tara Westover, traduction par Johan Frédérik Hel Guedj chez JC Lattès sous le titre Une éducationFactfulness de Hans RoslingFutureface: A Family Mystery, an Epic Quest, and the Secret to Belonging d'Alex WagnerA Grain of Wheat de Ngugi wa Thiong’o, traduction par Jacques Denève chez Julliard en 1969, sous le titre Et le blé jailliraA House for Mr Biswas de V.S. Naipaul, traduction par Louise Servicen chez Gallimard en 1967, sous le titre Une maison pour monsieur BiswasHow Democracies Die de Steven Levitsky et Daniel ZiblattIn the Shadow of Statues: A White Southerner Confronts History de Mitch LandrieuLong Walk to Freedom de Nelson Mandela, traduction par Jean Guiloineau chez Fayard en 1995, sous le titre Un long chemin vers la libertéThe New Geography of Jobs d'Enrico MorettiThe Return de Hisham Matar, traduction par Agnès Desarthe chez Gallimard en 2017 sous le titre La Terre qui les sépareThings Fall Apart de Chinua Achebe, traduction de Pierre Girard chez Actes Sud en 2013 sous le titre Tout s'effondreWarlight de Michael Ondaatje, traduction de Lori Saint-Martin et Paul Gagné chez Boréal sous le titre Ombres sur la TamiseWhy Liberalism Failed de Patrick DeneenThe World As It Is de Ben RhodesUne liste complétée à l'aide des titres ci-dessous :American Prison de Shane BauerArthur Ashe: A Life de Raymond ArsenaultAsymetry de Lisa Halliday, traduction par Hélène Cohen chez Gallimard sous le titre AsymétrieFeel Free de Zadie SmithFlorida de Lauren GroffFrederick Douglass: Prophet of Freedom de David W. BlightImmigrant, Montana d'Amitava KumarThe Largesse of the Sea Maiden de Denis Johnson, traduction par Brice Matthieussent chez Christian Bourgois sous le titre La Générosité de la sirèneLife 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence de Max Tegmark, traduit sous le titre La vie 3.0 - Être humain à l'ère de l'intelligence artificielle chez DunodThere There de Tommy OrangeWashington Black d'Esi EdugyanIl sera également possible de découvrir les films et chansons préférés de Barack Obama en 2018.