Voici les meilleures campagnes de communication en bibliothèque en 2017

La Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) a décerné ses prix internationaux des meilleures campagnes de communications en bibliothèque. La Bibliothèque publique de New York, la célèbre NYPL, s'offre la première place, devant une bibliothèque de Nouvelle-Zélande et un établissement croate.

À la première place des campagnes de communication de l'année 2017, la New York Public Library se distingue avec l'opération « 2017 NYC Youth Fine Amnesty ». Comme son nom l'indique, cette amnistie d'amendes, qui s'est déroulée le 19 octobre 2017, permettait aux enfants, adolescents et autres étudiants de voir leurs pénalités levées et leurs accès aux services de la bibliothèque rétablis.

L'opération, menée avec la Brooklyn Public Library et la Queens Library, s'adressait aux 20 % d'usagers inscrits dont les cartes étaient bloquées, après avoir constaté que la moitié de ses inscrits vivaient dans des quartiers en difficulté. Plutôt que d'appliquer la double peine, rétablir l'accès à la bibliothèque semblait la solution la plus adaptée dans une logique accès aux savoirs et à la connaissance.





À la seconde place sur le podium, l'hilarante campagne des bibliothécaires d'Invercargill, en Nouvelle-Zélande. « Keeping up the Librarians » recréait une photographie de la famille Kardashian pour le magazine The Hollywood Reporter, avec des bibliothécaires bien sûr. Devenue virale, la photographie a sans doute rappelé à certains que l'on pouvait troquer les Kardashian et la télé-réalité pour un bon livre...

Pour terminer, la troisième place revient au projet « Greetings from Zagreb, Croatia », organisé par la bibliothèque nationale et universitaire de Zagreb, en Croatie, qui proposait au public de s'emparer du patrimoine à travers des cartes postales numérisées à personnaliser. Cette campagne a permis à l'établissement de proposer une application mobile, la première du genre par une bibliothèque en Croatie.

Les trois lauréats ont respectivement reçu 2000 €, 1000 € et 500 €. 56 campagnes ont participé au concours proposé par l'IFLA et sponsorisé par BibLibre.