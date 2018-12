Voici les meilleurs feel good books à ajouter à votre pile à lire

Comment s'en prendre à de mauvaises habitudes alors qu'il s'agit de mauvaises décisions et Je vais bien et autres mensonges, deux créations de Johan Deckmann

Comment abandonner vos rêves avec le doute plutôt que risquer l'échec

Comment arrêter d'être un abruti

Comment se sentir sain avant de se rendre compte ue personne n'est d'accord avec ça

Johan Deckmann, artiste, psychothérapeute et auteur basé à Copenhague, a proposé sur son compte Instagram un format plutôt particulier : l'art du détournement de couverture du livre. La page de cet artiste danois est dédiée à la mise en scène de pensées, conseils et autres formules destinées à remonter le moral, qu'il s'amuse à retranscrire sous forme de fausses couvertures de livres qu’il partage avec près de 85.000 abonnés.« J'étais en train de lire un bel exemplaire du livre L'Être et le Néant de Sartre et je me suis rendu compte que cela deviendrait mon expression artistique — mon métier de psychothérapeute combiné à l'autorité du livre. Le résultat a donné lieu à de fausses couvertures de livres qui visent à être un portrait de la condition humaine moderne et de l'auto-sabotage », a déclaré Deckmann à Mashable À mi-chemin entre des manuels de développement personnel et les fameux feel good books, ces faux livres ne restent que des manifestations de la pensée de l'artiste. Même si son travail, et les sujets qu'il aborde, parlent à beaucoup de personnes, Deckmann insiste que la plupart de ses œuvres ne sont pas autobiographiques.« Je m'inspire de tout, du comportement humain en général aux situations liées à ma pratique, en passant par l'horrible condition de notre monde, sans parler de pure fantaisie », explique-t-il.L'une des créations préférées de Deckmann sur son compte Instagram est une couverture de livre mettant en vedette un enfant sur une balançoire, dont le titre est : How to feel the way you felt before you knew what you know now, soit Comment se sentir comme avant que vous ne sachiez tout ce que vous savez à présent. « Il décrit la perte de l'innocence, ce que je pense que tout le monde ressent, qu'on le perçoive ou non », explique Deckmann.