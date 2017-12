Voici les meilleurs livres de l'année 2017, selon The New York Times

Le prestigieux quotidien new-yorkais The New York Times a peut-être réduit la voilure en ce qui concerne la critique littéraire, il n'en reste pas moins une référence en la matière. Alors quand le titre dévoile sa liste des meilleurs livres de l'année 2017, on la prend en compte. Et on croise les doigts pour que les traductions de ces ouvrages paraissent bientôt...

Autumn, Ali Smith

Exit West, Mohsin Hamid (à paraître chez Grasset en janvier)

Pachinko, Min Jin Lee

The Power, Naomi Alderman (à paraître en janvier chez Calmann Levy)

Sing, Unburied, Sing, Jesmyn Ward

The Evolution of Beauty: How Darwin’s Forgotten Theory of Mate Choice Shapes the Animal World — and Us, Richard O. Prum

Grant, Ron Chernow

Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America, James Forman Jr.

Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder, Caroline Fraser

Priestdaddy, Patricia Lockwood



Les meilleurs livres de l'année 2017