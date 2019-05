Voir Rome et écrire : rencontres littéraires à la Villa Medicis

Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0



D’une langue à l’autre, il sera rendu hommage aux passeurs indispensables que sont les traducteurs, en présence de Nathalie Castagné, traductrice de Goliarda Sapienza, Elsa Damien, traductrice d’Elena Ferrante, Lorenzo Flabbi, éditeur et traducteur de l’œuvre d’Annie Ernaux, et Fabio Gambaro, directeur de l’Institut Culturel Italien de Paris, puis d’Ascanio Celestini et de son traducteur Patrick Bebi.D’une langue à l’autre, les Rencontres célébreront également les expressions littéraires dans leur diversité, à travers le regard de Wajdi Mouawad, homme d’écriture et de théâtre, qui a accepté de tisser le fil rouge de ce festival. Chaque jour, avec trois personnalités incontournables dans leur domaine — Élisabeth de Fontenay, Didier Fassin, et Valère Novarina —, il invitera à réfléchir et dialoguer autour de mots, de verbes aimés et honnis, choisis par chacun des intervenants.« Un verbe à l’infinitif demeure passif, objet posé, bombe, arme qui attend qu’un sujet en fasse usage. Lorsque le sujet surgit et s’empare d’un infinitif, le conjuguant, il crée le temps et l’espace. Le verbe soudain s’éveille. J’ai menti. Et c’est une action qui bondit, un temps, une époque. Aux heures sombres d’aujourd’hui, quels sont les verbes aimés des uns et des autres, les verbes chéris, les verbes honnis, les verbes qui soulèvent l’effroi ? »C’est à cette question et à d’autres posées par Wajdi Mouawad que répondront les trois personnalités présentes à chaque rencontre pour interroger et échanger avec celui d’entre eux qui sera mis à l’honneur lors de la soirée qui lui sera dédiée.D’une langue à l’autre, c’est aussi une réflexion sur les allers-retours entre la langue et l’illustration, entre la littérature pour adulte et celle pour enfants, avec l’atelier de création littéraire de l’écrivaine Agnès Mathieu-Daudé, et celui de l’illustratrice Lidia Squillari.Les Rencontres accueilleront également un spectacle inédit d’Ascanio Celestini, ainsi que le dialogue d’un romancier italien, Paolo Giordano, et d’une journaliste française, Florence Aubenas. Chacun, avec les armes de la fiction ou du reportage, s’emploie à poursuivre un but commun : donner la parole à des héros ordinaires que la société maintient la plupart du temps dans l’oubli et le silence.D’une langue à l’autre, avec Miguel Bonnefoy, actuel pensionnaire de la Villa Médicis, qui nous emportera, par son verbe magique, dans un grand voyage transatlantique, de la France au Chili.D’une langue à l’autre, c’est enfin une performance littéraire : Véronique Aubouy avec la Tentative de résumer la Recherche du temps perdu en une heure donnera à entendre l’œuvre monument de Marcel Proust en 60 minutes, pas une de plus.Ces Rencontres sont réalisées en collaboration avec La Colline théâtre national, l’Institut Français Italia, les universités Sapienza et Roma Tre. Et le programme est le suivant