Vous aimez votre libraire : écrivez lui une lettre pour lui dire

À l’occasion de la Saint Valentin, l’association des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine lance « J’aime mon libraire indépendant » du 17 janvier au 17 février 2018. Parce que c’est toujours agréable de lire de jolis mots et qu’il y a de véritables amoureux de la librairie !









Les clients des librairies de notre réseau sont invités à écrire une lettre à leur libraire indépendant pour lui dire à quel point sa librairie est importante pour lui, et pourquoi.

Aucune contrainte de style, c’est le moment de tout se dire ! Les lettres doivent seulement être rédigées sur un format A4 et adressées directement à la librairie adhérentes de leur choix avant le 17 février en mentionnant leurs coordonnées.

« Les lettres les plus belles/drôles/surprenantes seront diffusées sur les réseaux sociaux et en librairie. D’autres surprises vous seront réservées, mais c’est encore notre petit secret », assure l’association.



Plus d'informations à cette adresse.