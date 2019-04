Vous pourrez bientôt siroter une tasse de thé à la Maison de Victor Hugo 

Située sur la prestigieuse place de Vosges, au cœur du quartier du Marais, la Maison de Victor Hugo fermera ses portes le 15 avril 2019 pour près de 11 mois de travaux de réaménagement. La direction du musée a annoncé que l’antre du poète et romancier français rouvrira en mars 2020 avec un salon de thé, un atelier pédagogique, et un jardin paysagé.

Après plusieurs mois de travaux, la maison de Victor Hugo sur l’île de Guernesey a rouvert ses portes le 6 avril 2019. C’est maintenant à la « maison-œuvre » place des Vosges de subir le même sort. La direction a en effet annoncé la fermeture partielle du lieu pour cause de travaux de réaménagement.Après des travaux d’envergure, les visiteurs auront la possibilité de découvrir une nouvelle cour arborée de près de 500 m² qui servait initialement de cour de récréation à l’école communale voisine. Un jardin assuré « romantique » – on savoure la dimension restrictive... –, qui donnera sur la terrasse d’un salon de thé, aménagé au rez-de-chaussée. Avec à la tête de cette pause gourmande, le pâtissier Gérard Mulot.Au centre, la célèbre « Fontaine aux serpents » de Victor Hugo sera restituée par moulage. Un nouveau parcours de visite sera également mis en place et les visiteurs accéderont à cette cour par l’escalier de service, relié directement à la chambre de l’écrivain.