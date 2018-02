Voyager dans les plus belles cartes du monde

Les éditions The University of Chicago Press (UCP) – gérées par l'université de la ville située dans l'État de l'Illinois – a mis en ligne les trois premiers volumes de The History of Cartography (L'Histoire de la Cartographie). Les images, impressionnantes, ainsi que le texte sont librement accessibles sur le site de la maison.



C'est sûrement l'un des projets les plus ambitieux du XXe et du XXIe siècle : retracer l'histoire de la cartographie depuis la préhistoire jusqu'au XXe siècle, de toutes les parties du monde, et il est pris à bras-le-corps par le Département de Géographie de l'Université du Wisconsin à Madison.