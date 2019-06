Walse, le roman de Science Fantasy Grand prix de la Journée du Manuscrit Francophone

Difficile de croire que Les Arches de Walse puisse être un premier roman. Après 10 années d’écriture, Caroline Duflot a produit de nombreuses versions, chacune ayant évolué pour aboutir à cette histoire. Avant elle, un certain JRR Tolkien, durant 12 ans, avait travaillé à son Seigneur des Anneaux.









Ce sera l’unique point commun entre les deux œuvres qui racontent toutes les deux l’équipée de représentants de plusieurs espèces dans un monde imaginaire. Pour autant, l’univers de Caroline Duflot tire son inspiration d’une approche totalement différente.



JRR Tolkien était un philologue spécialiste du Moyen âge et son monde s’inspire de l’imaginaire médiéval où le bien affronte le mal. De son époque, le livre est très masculin avec des batailles épiques.



Diplômée d’un master en écologie, Caroline Duflot est une spécialiste des espèces protégées. Son monde, Walse, est un roman de Science Fantasy recoupant des enjeux environnementaux comme dans Dune ou Avatar. L’enjeu est de sauver une planète et ses fragiles équilibres.



L’intrigue est beaucoup plus actuelle, plus subtile, plus féminine ; elle est d’ailleurs portée par deux héroïnes.

Le résultat est un récit absolument captivant de 500 pages où le lecteur découvre une aventure très riche en rebondissements et totalement originale qui pourtant ne cesse de nous faire penser à la menace climatique sur notre terre.



Grand prix de la Journée du Manuscrit Francophone



L’autrice a d’abord autopublié une première version en 2017 puis l’a présenté à la Journée du Manuscrit Francophone, dont ActuaLitté est partenaire. À sa grande surprise, elle a remporté le Grand Prix du Jury récompensé par un contrat d’édition.



Pendant un an, elle a été accompagnée dans une réécriture intégrale de son manuscrit avec l’aide d’un directeur littéraire, l’écrivain Wilfried N’Sondé. La tâche était considérable, le livre faisant au départ 750 pages.



Ce dernier proposera une idée originale en demandant à l'autrice d’écrire deux versions différentes parmi lesquelles il choisira celle qui est publiée aujourd’hui.



Wilfried N’Sondé est actuellement l’un des plus grands écrivains francophones et son dernier livre Un océan, deux mers, trois continents paru chez Actes Sud a reçu 9 Prix littéraires : Prix Ahmadou Kourouma, Prix des lecteurs de l’express BFMTV, Prix France bleu Page des libraires, Prix du salon du Mans, Prix des lecteurs de Brive, Prix des lycéens et apprentis d’ile de France, Prix de la Bastide, Prix au coin du livre de Cherbourg, Prix de l’UAD du Dauphiné.



[À paraître 12/05] Caroline Duflot – Walse – LEN – 9782411000503 – 22,90 €