Washington : les prisonniers pourront à nouveau recevoir des livres

Des déclarations erronées

Lire pour “ réduire les taux de récidive ”

Souvenez-vous, le Département de l'administration pénitentiaire de l'État de Washington avait discrètement publié de nouvelles règles visant à interdire tout échange de livres entre les associations à but non lucratif et les prisonniers. Pour justifier cette décision, l'administration pénitentiaire a pointé du doigt des produits de contrebande pouvant être caché à l'intérieur des ouvrages. 17 actions de ce type ont été relevées l'année passée.Cependant, le secrétaire adjoint du Département de l'administration pénitentiaire de l'État de Washington, Robert Herzog, a reconnu dans une note, communiquée le 10 avril 2019, que les données étaient erronées. En effet, douze des cas cités n'auraient rien à voir avec les livres et trois d'entre eux ne peuvent prouver que les produits de contrebande trouvés proviennent de l'extérieur de la prison.Suite à ces erreurs, Herzog a demandé aux établissements pénitentiaires d’examiner et de renforcer les protocoles de contrôle des livres envoyés dans les salles de courrier des prisons, afin d'éviter que les deux cas valides ne se reproduisent.« Je réaffirme maintenant que le ministère continuera à soutenir la réception de livres d'occasion faisant l'objet d'un don », a-t-il conclu.Plus tôt la semaine dernière, l'organisation Books To Prisoners, qui envoie des livres d'occasion aux personnes incarcérées depuis 1972, a essayé de sensibiliser les internautes sur la gravité de la nouvelle politique validée par le Département de l'administration pénitentiaire de l'État de Washington.L'organisation a rapidement été soutenue par le gouverneur Jay Inslee, qui aurait demandé à l'administration pénitentiaire de trouver un moyen de collaborer et de continuer à recevoir des livres pour les délinquants. « La plupart de ces gens vont devenir nos voisins et nous voulons réduire les taux de récidive. L’éducation, entre autres, est très, très importante », a-t-il déclaré.Suite à la levée de la politique, le porte-parole de Inslee, Jaime Smith, a affirmé dans un courrier électronique que le gouverneur était « très heureux de voir que le programme [était] de retour ».La semaine dernière, le ministère a défendu son interdiction, invoquant une augmentation de la contrebande dans les prisons. Mais l'agence a annoncé qu'elle rencontrerait des groupes à but non lucratif afin de trouver un moyen pour les prisonniers de se procurer des livres.Le secrétaire du Département de l'administration pénitentiaire de l'État de Washington, Stephen Sinclair, a promis que l'agence veillerait à ce que les livres donnés soient acheminés dans les prisons par d'autres moyens que le système de bibliothèque d'État. En cause, un financement incertain pour améliorer la vérification des ouvrages et payer des employés supplémentaires.via Seattle Times