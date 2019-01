Washington : un bilan mitigé pour les librairies, après un mois de shutdown

(photo d'illustration : dollar américain - domaine public)



Des rabais sur les livres et l'alimentation

Un premier bilan financier mitigé

Dans le quartier de Capitol Hill, Laurie Gillman, propriétaire de la librairie East City, a constaté une légère différence dans les ventes suivant les premières semaines du shutdown. « Bien que nos chiffres de vente soient bons, nous commençons à entendre des gens qui aimeraient attendre pour recevoir des commandes [... Ils essaient] de ne pas trop dépense​r », constate la libraire. Pour aider à contrer ces effets, East City a baissé le prix de ses livres de 10 % et de 20 % ses ventes de vin pour les travailleurs en congé forcé.Le Kramerbooks & Afterwords Café, une librairie-café située à DuPont Circle, propose également des rabais sur les aliments et les boissons pour les employés fédéraux. Cependant, cela ne suffit pas à compenser les effets néfastes qui se sont installés dans cette zone touristique de la ville. La porte-parole de Kramerbooks, Leah Frelinghuysen, a souligné que le prolongement du désaccord sur le budget avait eu un impact négatif sur leur clientèle – laquelle repose en grande partie sur le tourisme. Ainsi, les musées aux alentours ont été obligés de fermer.Dans la ville d'Arlington, les clients de la librairie One More Page achètent davantage de livres dans le seul but de s'approvisionner pendant leur congé. Lelia Nebeker, acheteuse de livres, a déclaré que la sœur d’une cliente, victime du shutdown, avait appelé pour qu’une bouteille de vin lui soit livrée au cours d’une lecture de livre. « Elle savait à quel point c'était difficile pour sa sœur avec le shutdown et elle voulait faire quelque chose de spécial pour lui refaire sa soirée. »Rod Smith, le directeur de Bridge Street Books, situé à Georgetown, déclare qu'un certain nombre de facteurs rendent difficile tout changement majeur pour le moment dans le quartier. Une grande partie du personnel est toujours payé et les employés gouvernementaux de Georgetown ne sont quasiment pas affectés par les perturbations. « Tout employé du gouvernement qui peut se permettre un loyer à Georgetown va continuer à recevoir son revenu », a déclaré Smith.Pourtant, avec le début du nouveau semestre pour les étudiants universitaires et la fin des fêtes du mois de décembre, les ventes étaient prévues à la baisse. Smith pense qu'il est encore trop tôt pour que tout changement soit attribué au shutdown. Il ne commencera à réellement s'inquiéter que si les ventes n'augmentent pas au cours du mois de février.Au H Street Corridor, au nord-est de Washington, le copropriétaire du Solid State Books, Jake Cumsky-Whitlock, constate également un impact mitigé : « La bonne nouvelle c'est que nous avons constaté une légère augmentation de la circulation dans la journée, des personnes vraisemblablement en congé, prenant un café et travaillant devant leur ordinateur. La mauvaise, c'est que la moyenne de nos revenus et les ventes de livres est en baisse. »via Publisher Weekly