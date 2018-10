Wattpad, de la plateforme de publication à l'agence littéraire

Le chemin qui mène à la publication est ardu. Celui qui mène aux lecteurs ne l’est cependant pas moins. Trouver un éditeur n’est presque pas le plus compliqué dans le parcours d’un auteur. La société Wattpad, spécialisée dans la diffusion de fan fiction, envisage d’aider tout le monde, en se faisant agent littéraire...







Ils seraient déjà une centaine à avoir trouvé maison à leur pied, au cours de l’an passé. Wattpad est désormais bien plus qu’une simple plateforme où les ados publient les aventures d’Harry Potter revisitées à leur sauce. Désormais, des Anna Todd, Lindsey Summers ou encore Isabelle Ronin, qui furent utilisatrices, ont fait recette.

Le principe n’est d’ailleurs pas activement de devenir agent littéraire, pour Wattpad, mais bien de proposer un service de mise en relation. Leur fonctionnement est d’ailleurs très cadré, suivant une méthodologie classique. D’abord publier ses histoires, puis conquérir le cœur des fans et finalement, envoyer son œuvre à des éditeurs par l’intermédiaire des représentants de Wattpad.

Pour ce faire, 15 % des recettes du livre reviendront à Wattpad, soit la part de l’agent.

Les chances de se faire découvrir sont-elles alors accrues ? Disposer d’une communauté est une chose : qu’elle se change en acheteurs du livre est plus incertain. D’autant que les chiffres sont assez éloquents : avec 65 millions d’utilisateurs inscrits sur Wattpad, le travail sera colossal pour d’abord constituer une fanbase.



Un agent littéraire ne recrute pas des dizaines d’auteurs par an – au mieux trois ou quatre nouveaux, mais encore faut-il avoir le temps de s’en occuper.

Une porte à ouvrir ? Facile, mais...



Que Wattpad envisage de fluidifier les échanges ressemble à un vœu pieux. Bien entendu, le cas Anna Todd, qui a fait les très grandes heures, et aujourd’hui encore, de son éditeur américain, puis de Hugo et Cie (traduction Alexia Barat) laisse rêveur. Lue plus de 1,5 million de fois sur Wattpad, After a fini avec 11 millions d’exemplaires vendus – après un contrat négocié entre le site de publication et l’éditeur Simon & Schuster...

Les fondateurs, Allen Lau et Ivan Yuen, originaires du Canada, avaient bien à l’esprit une communauté de lecteurs et auteurs qui puisse interagir, partager des idées, des textes, des suggestions. Mais la perspective de créer une agence ne les a jamais quittés : ne disposant pas des droits sur les œuvres, il fallait centraliser les compétences.

C’est passé par le développement de l’audiovisuel, et celui de l’adaptation d’œuvres par Hollywood : cela permet de maintenir un lien avec les auteurs, de préserver la communauté des lecteurs, et par extension, d’entretenir le rêve que tout est possible. Donc de recruter par extension de nouvelles plumes.



Le projet d’agence littéraire est la dernière pierre apportée à l’édifice. Avec un investisseur comme Tencent, le Chinois déjà très impliqué dans la littérature en ligne, les deux comparses ont de quoi se retourner. D’ailleurs, Tencent qui s’est offert Cloudary en 2014, site de littérature numérique pour 730 millions $, saura certainement quoi faire de Wattpad.

En signant avec Iflix, société malienne qui se présente comme le Netflix des pays émergents, pour l’exploitation et l’adaptation d’œuvres, la plateforme a de beaux jours devant elle...

via Forbes