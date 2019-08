Wattpad investit le marché audiovisuel asiatique avec la plateforme Viu

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Viu est, pour 17 marchés d'Asie du Sud-Est, de Moyen-Orient, d'Inde et d'Afrique du Sud, un équivalent de Netflix ou Hulu : une plateforme de production et de diffusion de contenus, donc. Cet acteur audiovisuel réalise ses propres séries et films, sous le label Viu Original, que Wattpad souhaite désormais investir en proposant un échange de bons procédés.Le principe est simple : Wattpad utilisera son algorithme maison , qui permet de détecter les histoires autopubliées sur la plateforme les plus lues et les plus appréciées par les internautes, pour proposer autant de scénarios originaux aux producteurs de Viu.« Dans le monde entier, des millions de jeunes passent des milliards de minutes à lire et à écrire tous les genres imaginables sur Wattpad. Nous continuerons d’investir dans des contenus originaux pour développer un écosystème durable avec les créateurs locaux et leur fournir une plateforme pour leur contenu. Wattpad prend le pouls de la culture des jeunes et, avec cette collaboration, nous pouvons permettre à ces derniers d'accéder à un vaste public avec l'audience de Viu », souligne Helen Sou, vice-présidente chargée des contenus numériques pour le groupe PCCW, maison-mère de la plateforme Viu.Bien sûr, l'opération présente plusieurs avantages pour Wattpad : d'un côté, disposer d'un partenaire solide sur des marchés où son outil n'est pas spécialement connu et, de l'autre, stimuler l'envie des jeunes de ces territoires pour qu'ils publient leurs propres récits dans l'espoir de les voir un jour devenir des séries ou des films.Viu a visiblement les ressources pour produire des contenus audiovisuels à la pelle, puisque quelque 80 productions sont prévues pour cette année 2019. L'acteur asiatique, basé à Hong Kong, est présent à Singapour, dans les Philippines, en Inde, en Égypte, en Jordanie, au Qatar ou encore en Afrique du Sud.Wattpad, depuis plusieurs années, multiplie les accords avec des acteurs audiovisuels pour porter à l'écran certaines histoires publiées par ses utilisateurs, avec en tête l'immense succès de la saga After d'Anna Todd, devenue une série cinématographique. La plateforme s'est même dotée d'une filiale à cette fin, Wattpad Studios