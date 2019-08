Wattpad signe avec Penguin Random House pour le Royaume-Uni

ActuaLitté CC BY SA 2.0

ActuaLitté CC BY SA 2.0

Penguin Random House. Ni plus ni moins que le plus grand groupe éditorial littéraire de la planète. Wattpad s’offre un partenaire de luxe pour le territoire britannique, avec une première salve de six titres Young Adult. Estampillés PRH Children, ils seront bel et bien issus du catalogue de Wattpad.Six autres parutions interviendront pour l’hiver 2020, avec la perspective de pouvoir envahir les librairies, les bibliothèques… « Nos histoires ont déjà un très grand nombre de lecteurs, avec des fans passionnés qui ont passé des centaines de millions de minutes sur ces textes », indique Ashleigh Gardner, directrice générale adjointe des studios Wattpad.Rappelons qu’en France, c’est avec Hachette Romans que Wattpad a signé une collaboration en 2017 via The Bookseller