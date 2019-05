WH Smith ouvre une librairie “nouvelle génération” à l’aéroport de Perth (Australie)

CC BY-SA 2.0









A noter que l’entreprise britannique est particulièrement bien implantée à travers le monde, puisque son réseau est présent das 128 aéroports. Au total, WH Smith, c’est plus de 1300 magasins pour 14 000 salariés. Récemment, l’entreprise a accentué son développement à Singapour.

La librairie en question proposera 4000 livres à la vente et espère bénéficier du trafic domestique non négligeable de cet aéroport (14 millions de passagers en 2018).Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise de renforcer sa présence dans les gares et les aéroports, au détriment des centres-villes, comme nous l’expliquions en avril dernier . Une sorte de retour aux sources pour une marque qui s’est développée dès le dix-neuvième siècle de concert avec le développement du voyage ferroviaire.Carl Hargrave, directeur de WHSmith Australia explique : « En développant notre offre pratique, café et technologique, nous avons eu l’occasion de franchir une nouvelle étape pour offrir à nos clients la meilleure expérience de vente au détail dans le secteur du voyage. Nous sommes impatients d’accueillir les clients dans ces nouveaux espaces. »via The Moodie Davitt report