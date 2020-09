“What's Your Hot Book ?” 14 éditeurs, 24 heures pour pitcher le best-seller de demain

So, What’s your Hot Book ?





Motus et bouche cousue

Pas d’espace exposant cette année pour la Buchmesse, crise sanitaire oblige — et ce malgré toutes les tentatives des organisateurs pour maintenir l’événement. Certes, la Foire du livre de Francfort se maintient pour 2020, avec une édition qui occupera la ville et internet massivement. Mais quid des rencontres entre professionnels, des alcôves où se négocient les contrats et se présentent les dernières pépites ?Et surtout, quid du “hot book”, ce phénomène qui fait courir chaque année l’édition mondiale, avec des enchères à faire vriller l’esprit ?À l’initiative de Sophie Moreau-Langlais, chargée de cession de droits aux Arènes et de Jean-Baptiste Bourrat, directeur éditorial de la même maison, une forme de chasse au trésor numérique a été conçue. « Nous avons travaillé avec notre partenaire Editis, suite au rapprochement de nos structures , pour organiser un événement digital… inédit », nous indique la maison.Quid ? Eh bien 12 maisons (sur les 48 d’Editis) avec L’Iconoclaste et Les Arènes, réaliseront un enregistrement vidéo de leur livre majeur — le fameux hot book, équivalent du Vif d’or pour les joueurs de Quidditch ou du Précieux de Gollum. Un pitch en anglais qui sera diffusé via un lien secret, exclusivement destiné aux professionnels entre mardi 6 à midi et mercredi 7 midi (heure de Paris).« Notre projet reste de faire vivre comme l’on peut la manifestation, et surtout, d’imaginer un plan B pour les professionnels qui ne se déplaceront pas pour cette édition 2020 », poursuit Les Arènes.Rappelons que sur l’année 2019, les cessions de droits ont représenté 141 millions € – contre 145,4 millions € en 2018 – pour les éditeurs français ( chiffres SNE ), avec 88 % de contrats de cessions. Et que ce poste est toujours le plus prisé dans une maison.La liste des livres restera inconnue, pour préserver une aura arcanique, et tous les responsables de droits étrangers des maisons ont été mis à contribution. « En tant qu’interlocuteurs habituels et déjà connus par les éditeurs des autres territoires, il semblait naturel que l’on maintienne ce lien », reprend la maison.« Une diffusion en boucle, durant 24 heures, ensuite, il reviendra aux scouts et aux agents de prendre le relai pour échanger sur les livres. » Le défi sera de garantir la plus grande connexion avec les éditeurs étrangers — chose rendue possible uniquement par une offre diversifiée.Seront au rendez-vous 10/18, Belfond, Éditions Héloïse d’Ormesson, Éditions de L’Iconoclaste, Fleuve éditions, Julliard, Le cherche midi, Les Arènes, Les Escales, Lizzie, Plon, Pocket Jeunesse, Presses de la Cité et Robert Laffont.Tous les éditeurs inscrits pourront lire, évaluer les livres qui les intéressent et faire des offres : ils seront en mesure de contacter les responsables de droits des maisons et d’obtenir le manuscrit. Parmi les 14 titres repérés, on trouve de la fiction, de la non-fiction, de la BD, de la jeunesse et du livre audio.