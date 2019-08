Wikileaks : une biographie de Julian Assange, par son avocat Juan Branco

Julian Assange - Cancillería del Ecuador, CC BY SA 3.0



Julian Assange - Cancillería del Ecuador, CC BY SA 3.0

Surveillance, contrôle et liberté d'expression

JULIAN ASSANGE : ARRÊTÉ POUR AVOIR RÉVÉLÉ LA VÉRITÉ



Juan Branco, avocat de Julian Assange, revient sur l'arrestation de son client à Londres, dans l'ambassade d'Équateur, et sur le silence médiatique et la diabolisation qu'a subie le fondateur de Wikileaks @anatolium pic.twitter.com/dxRxT1AiOI — Le Média (@LeMediaTV) April 23, 2019

175 années de prison en ligne de mire

« Julian Assange incarne l’homme qui sait tout, sans tirer aucun pouvoir de cette connaissance », nous explique Laurent Nunez, éditeur de l’ouvrage. Un livre qui mêlera enquête et philosophie, depuis le regard de Juan Branco, qui officie comme conseiller juridique depuis 2015 auprès d’Assange.« C’est la part cachée de cet homme, depuis la création de Wikileaks jusqu’à son asile dans l’ambassade équatorienne, où il a presque perdu la tête, enfermé dans 7 m2 sans pouvoir sortir », poursuit l’éditeur. « Les conditions de détentions étaient ahurissantes ! »Jusqu’à l’affaire du chat : l’ambassade a fini par accepter qu’Assange ait un animal de compagnie, mais « sa présence s’est presque accompagnée d’un contrat de 20 pages, chargé d’envisager tous les cas de figure : qui allait le nourrir s’il franchissait certaines limites, d’où viendrait-il, etc. »« Branco pose directement la question : qu’est-ce qu’Assange dit de notre société ? » L’essai démarre sur les motifs qui ont sous-tendu la création de Wikileaks, comment avec le temps, Assange s’est fait remarquer par la CIA — et les tentatives de discrédit quand en août 2010, la justice suédoise le soupçonne de délits sexuels.13 années – pour peut que l’on accorde crédit à la symbolique des chiffres – qui sont passées en revue, et qui feront amplement écho à l’autobiographie qu’Edward Snowden doit faire paraître en septembre . « On parle de l’Amérique et de ses systèmes de surveillance, mais ce phénomène n’est pas conscrit à un territoire. »Ce que Snowden ou Assange ont pu observer dépasse l’entendement. « On découvre notamment comment des jeux comme Angry Birds, permettent de récolter des données sur les utilisateurs. Et surtout, l’utilisation que les agences américaines, entre autres, peuvent faire de ces données. »Titré Assange, l’anti-souverain, s’est mis en place quelque temps avant la sortie de Crépuscule, l’immense succès de Juan Branco — un pamphlet lourdement à charge contre la Macronie et ses oligarques . « Ici, Branco prend la parole sur tout autre chose que les Gilets jaunes, ou les enjeux sociaux français. C’est un autre pan de notre société qui est examiné : une même pièce, mais deux facettes. »Et de conclure : « Le livre est totalement différent dans son sujet, mais reste dans la lignée, parce que Juan a été le témoin privilégié de tout ce qui est arrivé à Assange. »Julian Assange a été arrêté à Londres en avril dernier, alors qu’il avait passé sept années à l’ambassade d’Équateur. L’Australien est actuellement en détention, et les États-Unis ont présenté une demande d’extradition. Il risquerait, selon ses estimations, 175 années de prison, pour avoir fait fuiter 250.000 câbles diplomatiques et 500.000 documents confidentiels, à travers Wikileaks.La demande doit être examinée fin février 2020. Pour l’heure, il a été condamné à une peine de 50 semaines de prison, depuis le 1er mai, pour violation des conditions de sa liberté provisoire.