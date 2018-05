Wikimedia appelle la Turquie à lever sa censure

À l’origine, deux articles de Wikipédia, accusés de porter atteinte à la réputation et au prestige de la République de Turquie, avaient entraîné ce blocage, sur décision judiciaire. Ce mois-ci, Ahmet Arslan a indiqué à NTV que l’interdiction ne pouvait être levée tant que les deux articles n'étaient pas modifiés.Eileen Hershenov, l’avocate générale de la Wikimedia Foundation (ONG qui héberge Wikipédia) lui répond donc à travers une lettre ouverte , publiée le 22 mai sur le blog de la Fondation. Dans celle-ci, elle souligne que c’est l’interdiction gouvernementale envers Wikipédia la plus vaste et la plus longue imposée à ce jour.De surcroît, elle indique que la communauté d’éditeurs bénévoles de Wikipédia a modifié d’elle-même les articles responsables du bannissement de l’encyclopédie libre et participative, quand bien même Wikimedia ne possède aucun contrôle sur cette dernière (elle ne peut donc ni modifier ni supprimer un contenu de sa propre initiative)Les articles incluent maintenant des déclarations de plusieurs sources fiables à la fois en Turquie et à l'étranger, couvrant notamment différents aspects des controverses et utilisant un langage plus neutre.Comme les articles sont toujours en constante amélioration, ajoute-t-elle, Wikipédia a besoin de contributeurs avec des sources différentes, d’où l’importance d’avoir accès à des éditeurs turcs. Selon elle, plus les personnes participent à l’écriture des articles, plus ces derniers tendent vers la neutralité.Enfin, elle indique que Wikipédia s’est conformé à la loi turque et n’a pas cherché à contourner la décision du tribunal. Seule la Fondation a poursuivi les recours juridiques et continuera à le faire. Avant d’enjoindre Ahmet Arslan et le gouvernement turc à lever l’interdiction « afin que Wikipédia puisse redevenir une ressource éducative utile et gratuite, sur un large éventail de sujets, notamment la science, l’ingénierie, l’art et la culture ».