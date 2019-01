Wikipedia appelle les bibliothécaires en renfort : #1Lib1Ref, 5e édition

domaine public

Un mode de contribution simple et accessible

Wikipédia comme outil de référence

#1Lib1Ref (« One Librarian, One Reference ») est une campagne initiée sur Wikipédia pour la première fois en 2016 et incitant tous les bibliothécaires du monde à ajouter une référence manquante dans un article de leur choix.La campagne, développée à l’internationale, permet chaque année aux bibliothécaires de participer au projet de qualification des sources sur la version française de l’encyclopédie libre. Nous comptons d’ailleurs près de 70 000 articles en français manquant de références.La double édition 2018 qui avait eu lieu en janvier puis en mai avait connu un franc succès en dépassant les objectifs des années précédentes. Au total, plus de 7 440 modifications avaient été faites par 956 personnes dans 22 langues différentes ; dont 1207 modifications apportées par 118 personnes sur la Wikipédia en français.Afin d’inviter les bibliothécaires à participer à cette campagne et à enrichir Wikipédia, un kit de sensibilisation est en ligne sur la page du projet. L’outil Citation Hunt ou chasse à la citation permet par exemple d’identifier aléatoirement des passages d’articles Wikipédia où il manque des sources secondaires. Chacun peut ensuite améliorer l’article s’il dispose des sources adéquates.Toute référence à une source fiable aide les lecteurs à travers le monde. Avoir plus de références permet de conforter le statut de Wikipédia comme outil fiable.Parce que tout le monde peut éditer Wikipédia, la communauté a élaboré une stratégie pour garantir la qualité des informations dans ses articles : des références aux sources fiables pour permettre aux lecteurs de Wikipédia de « vérifier » l’information.Cette stratégie permet à la communauté mondiale de volontaires de travailler efficacement en vue d’atteindre la vision de Wikipédia ; réunir et offrir au monde la somme de toutes les connaissances humaines.