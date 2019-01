WikiPen, la nouvelle plateforme qui aide les auteurs à trouver un lectorat

(Image d'illustration : Pxhere - Domaine Public) (Image d'illustration : Pxhere - Domaine Public)

Le site WikiPen a été créé par Augustin Abelé, étudiant en école d’ingénieur informatique âgé de 21ans. Sa plateforme a pour objectif d’offrir une visibilité maximale aux textes et aux utilisateurs – un modèle à l'image de Wattpad, en somme. Ces derniers peuvent ainsi se concentrer sur la qualité de leurs écrits plutôt que sur les moyens de communication. WikiPen facilite les interactions entre utilisateurs ainsi que les recherches en les classant par titre, par auteur ou encore par tags.« Je suis passionné par l’informatique et particulièrement le monde du Web. Mettre l’informatique au service de l’écriture est une chose qui me tenait à cœur. Créer un réseau social était un second objectif », explique Augustin Abelé à ActuaLitté, avant d'ajouter : « En traînant sur ces réseaux, on y trouve de tout mais le problème est sûrement là, le contenu est trop varié. Je voulais un réseau social d’écriture seulement, ou les utilisateurs ne perdent pas leur temps à trouver ce qu’ils aiment. De plus avec WikiPen, tout est conçu autour de l’écriture, il fallait une plateforme plus adaptée. »Le texte créé par chaque utilisateur est appelé « Pen ». Il peut prendre différentes formes selon le choix de l’auteur : article, nouvelle, poème… Si le Pen plaît (ou déplaît) à un lecteur, il peut partager son avis dans l'espace commentaires et, dans le meilleur des cas, s’abonner à son ou ses auteur(s) favori(s).De cette façon, le journal se construit en fonction des préférences de chaque visiteur. La plateforme offre une interface très intuitive, conçue pour faire gagner du temps à l’utilisateur. C'est une nouvelle manière pour les auteurs de mettre en avant leurs écrits les plus qualitatifs, mais surtout d'obtenir un retour sur leur travail.« Aujourd’hui, il n’existe pas de plateforme qui propose en français les mêmes services que ceux de WikiPen » note le créateur, « Il y a déjà des plateformes d’édition de textes sur le web, mais aucune ne propose ce côté réseau social. Par ailleurs, le site propose des fonctionnalités uniques telles que les rubriques, ou les liens de redirection vers les articles de blog. »Pour le moment, le site est accessible gratuitement et sans publicité. Le créateur ne tire donc, pour le moment, aucun revenu de son site. Un grand nombre d'utilisateurs s'est déjà interrogé sur le futur modèle économique que devra adopter la plateforme si les internautes continuaient à affluer.« Effectivement, il faut tout de même garder à l’esprit que les frais de maintenance s'accroîtront en fonction du trafic. Alors, il y aura peut-être une librairie en ligne, des articles sponsorisés… Une chose est certaine, c’est que l’accès restera gratuit à tous pour toujours ! »En juillet prochain, Augustin Abelé fera un grand bilan de la première année de WikiPen. Son objectif premier serait avant tout d'atteindre les 1000 membres sur sa plateforme. Sa page Facebook , créée avant l'ouverture du site, a déjà franchi ce cap. C'est d'ailleurs sur cette même page que l'étudiant s'efforce de partager tous les articles publiés quotidiennement sur WikiPen, dont chaque auteur peut alors profiter.