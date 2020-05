Xavier Bertrand demande à Bercy de réviser les tarifs postaux pour le livre

Stephane Tardy, CC BY 2.0







Fallait-il qu’Antoine Gallimard prenne la parole sur le sujet pour que les coûts d’envois de livres en France soient révisés ? Pas tout à fait. « Ce qui est important, c’est que l’on réfléchisse, que le gouvernement réfléchisse aux frais de port, aux frais de Poste pour le livre, comme il y a pour les journaux », relevait le PDG du groupe Madrigall ce 3 mai.Or, le Président de la Région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, écrivait justement à Bruno Le Maire, locataire de Bercy, au ministère de l’Économie et des Finances à ce sujet, le 30 avril.ActuaLitté a pu prendre connaissance du courrier, où la situation des acteurs du livre est bien résumée : ces derniers, écrit le président de région, « sont aujourd’hui très fragilisés. Les conséquences de la crise sanitaire vont se faire sentir durablement, sur des acteurs dont les marges en temps normal sont déjà très réduites ».Or, un précédent courrier de Dominique Tourte, Président de l’association des éditeurs des Hauts-de-France, interpellait déjà le gouvernement sur ce point, le 24 avril. Il proposait en effet d’instaurer un tarif postal préférentiel pour l’envoi d’un livre en France.« Ce coût préférentiel pour l’envoi d’un livre existe déjà de la France vers l’étranger, afin de promouvoir la culture française en dehors de nos frontières », insiste Xavier Bertrand.Il précise : « Il n’existe en revanche pas de tarif préférentiel pour l’envoi d’un livre sur le territoire français, ce qui contribue à fragiliser les petites maisons d’édition, qui n’ont pas de réseau de distributeurs propres comme les grands groupes d’édition, et n’ont pas non plus les volumes d’envoi suffisants pour négocier des tarifs postaux élevés, particulièrement face à la concurrence des plateformes de vente en ligne aux frais de port très réduits. »Cette révision du tarif postal pour le livre aurait « des conséquences bénéfiques sur toute la chaîne », estime-t-il. Par ailleurs, elle s’appliquerait à corriger un déséquilibre constaté, qui s’accentue, « depuis plusieurs années, au détriment de l’indépendance et de la diversité ».Et de conclure : « Dans le contexte actuel, cette demande, portée depuis plusieurs années par le secteur, est plus que jamais nécessaire. »La demande n’est effectivement pas nouvelle : récemment, Pascale Goze, secrétaire générale de l’autre LIVRE, association internationale des éditeurs indépendants la formulait le 23 avril Fabienne Germain, des éditions Zinédi, y était déjà revenue le 19 avril, dans un courrier à Franck Riester, cette fois. « Or aujourd’hui, seules les grosses plates-formes de vente en ligne, dont une Américaine qui gruge le fisc français, ont des tarifs négociés avec la Poste, qui leur permet d’expédier des livres pour 0,01 € quand libraires et éditeurs payent le prix fort de l’expédition », notait l’éditrice