Xavier Niel investit dans l'achat-vente de livres d'occasion avec KiwiBook

Un nouvel opérateur vient d’arriver dans le commerce du livre d’occasion, mais avec l’appui d’un financier inattendu. La société KiwiBook, startut-up dédiée à la revente de biens culturels (CD, DVD, jeux vidéo et livres), a reçu le soutien financier de Xavier Niel. Basée à Nîmes, l’entreprise a achevé une première levée de fonds. Montant ? Non-communiqué...



Dans quoi donc Kima Ventures, le fonds d’investissement de Niel, a-t-il mis de l’argent ? Simple : Kiwibook propose un modèle déjà en vigueur depuis quelques années. C’est celui que l’Allemand Momox a déployé (120 millions € de chiffre d’affaires en 2015) ou encore que l’on peut trouver avec Gibert Joseph.

Pour ces deux opérateurs, l’idée est simple : via leur site internet ou via une application, on scanne un code-barre de produit culturel, et l’algorithme trouve un prix de rachat. La suite est connue : les produits sont par la suite revendus à prix réduit.

L’expédition se fait alors aux frais des sociétés, sans coût pour le vendeur, qui sera payé quelques semaines plus tard.

En soi, KiwiBook laisse à son portail vendre-livre.fr le soin de se charger d’effectuer les reprises de livres. À plusieurs occasions, depuis mars 2017, nous avions tenté de joindre la société qui se lançait, mais jamais Benjamin Lointier, son fondateur, ne nous a jamais répondu.

KiwiBook a donc racheté récemment vendre-livre.fr et envisage de se lancer de plain pied dans l’aventure de la vente d’occasion. La première urgence sera de proposer un système applicatif, comme pour Momox ou Gibert : à cette heure, l’internaute doit laborieusement recopier à la main le code-barre de son DVD pour le soumettre au rachat. Rédhibitoire.

Pourtant, Benjamin Lointier et son associé, Benjamin Augros expliquent qu’ils attendent 100.000 livres d’ici la fin de l’année 2018. Ils précisent par ailleurs que dans les financements reçus, les développements techniques passeront par l’applicatif, de même qu’un recrutement d'un développeur et d'une personne pour la préparation des commandes sera à prévoir.

Quant au prix proposé : « Notre algorithme propriétaire trie, parmi des millions de références, les références qui peuvent toujours se vendre. Lorsqu’un particulier nous propose un livre à vendre, nous sommes capables d’estimer en temps réel quelle est la marge possible en fonction de nombreux critères, et nous définissons ainsi le prix de rachat d’un livre. »

Pour l’heure, seul le livre serait concerné – le site de KiwiBook assure pourtant déjà être « la solution la plus simple et rapide pour revendre vos biens culturels : que ce soit des livres, CD-DVD ou jeux vidéo, nous les rachetons directement et immédiatement en quelques clics ».

L’affaire ne manque cependant pas d’ironie : on se souvient que le Syndicat national de l’édition avait eu longuement maille à partir avec Free Iliad (fondé par Xavier Niel) et les fameux serveurs Usenet. On retrouvait en effet sur le service de Free des BD numérisées, disponibles en libre accès, et dans la plus totale illégalité.

Avec Média Participations, le SNE avait alors porté plainte en décembre 2007... La procédure s’était achevée en décembre 2009, de façon précipitée du fait d’une erreur de procédure. Les newsgroup incriminés n’avaient finalement pas tant tremblé que cela...

