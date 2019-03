Yan Lindingre, accusé de diffamation et injure publique par Marsault, relaxé

Yan Lindingre aux côtés de Timothée Ostermann et Camille Burger, en 2016

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Mes propos ne tenaient pas de l'invective ou de l'insulte »

« Je suis complètement relaxé », nous annonce le dessinateur Yan Lindingre, soulagé, quelques minutes après avoir appris le verdict rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Ce jugement fait suite à une audience qui avait eu lieu le 18 janvier dernier dans le cadre d'une plainte déposée par Marsault contre Yan Lindingre pour des propos publiés sur Facebook en septembre 2018.« De mon point de vue, c'est tout à fait normal », poursuit Lindingre, « compte tenu du fait que M. Marsault a été pris à parti par des milliers de gens par rapport à ses interventions et à ses propos, avec des formules beaucoup plus dures que les miennes et plus ou moins circonstanciées ».Le dessinateur Marsault, connu pour ses albums BREUM et Sans filtre publiés par les éditions Ring, est régulièrement au cœur de polémiques : ses détracteurs l'accusent de colporter des idées homophobes et misogynes, ainsi qu'une idéologie à l'extrême droite. En septembre 2018, son éditeur s'était désolidarisé de propos publiés par le dessinateur sur Facebook, quelques semaines avant que Marsault n'annonce son retrait du monde de la BD.Après l'annonce de sa convocation suite à la plainte déposée par Marsault, Yan Lindingre avait bénéficié du soutien d'une partie du monde de la bande dessinée, qui s'était mobilisé dans le cadre d'une cagnotte destinée à financer sa défense. « Ce n'est pas le combat du siècle contre le fascisme, mais c'était rassurant de voir cette mobilisation », reconnait le dessinateur.« J'ai du dépenser 5000 ou 6000 € pour me défendre, peut-être qu'il en a dépensé autant de son côté. C'est de l'argent dépensé pour rien, d'autant plus que sa plainte était complètement inepte. Mes propos ne tenaient pas de l'invective ou de l'insulte, il s'agissait d'une évocation de la montée de l'extrême droite en Europe, mise en parallèle du fait qu'un dessinateur de cette mouvance est invité dans des galeries ou pour des dédicaces. C'est un tournant dans l'accueil réservé à ces personnes », estime Yan Lindingre.Selon lui, ses propos sur le dessinateur sulfureux « n'ont jamais demandé qu'il soit censuré ou boycotté, mais que chacun prenne ses responsabilités en lui offrant une exposition ». « Je réagissais aussi à ses publications sur le Troisième Reich et le suprématisme blanc, alors qu'il se revendiquait de Gotlieb. À l'époque, j'étais rédacteur en chef de Fluide Glacial, et je me posais en gardien du temple : je ne voulais pas qu'un humoriste d'extrême droite se revendique de l'héritage de la revue et de l'un de ses fondateurs », précise encore Yan Lindingre.Marsault réclamait 45.000 € de dommages et intérêts. Nous ne sommes pas parvenus à joindre la défense de Marsault, mais un proche du dossier nous indique qu'une procédure en appel « est possible ».