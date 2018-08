Yann Moix chroniqueur chez Thierry Ardisson

Yann Moix poursuivra sa carrière télévisuelle dans l'émission « Les Terriens du samedi », présentée par Thierry Ardisson. Diffusée sur C8 à partir du 8 septembre prochain, l'émission se veut une version repensée du talk-show « Salut les terriens ». Moix y officiera en tant qu'éditorialiste.

Selon les précisions de Thierry Ardisson lui-même, Yann Moix interviendra en début d'émission, à la place de l'éditorialiste, censé décocher quelques coups de gueule bien sentis. « Avant de démarrer l’émission, Tom Villa prendra les commandes du “warm up” à sa sauce. Yann Moix décerna après les “Moix d’or”, une espèce d’édito », explique l'animateur.

Ardisson poursuit auprès de TV Mag : « Quand j’ai su qu’il quittait On n’est pas couché sur France 2, je l’ai appelé et je lui ai dit : “Écoute, tu viens chez moi, tu fais 20 minutes, tu ne te fais pas chier à écouter Christine Angot pendant trois heures et demie, et tu parles des sujets qui t’intéressent. Tu ne parles pas des livres ou des films que Laurent Ruquier te demande de lire ou de voir, tu dis exactement ce que tu veux.”. »



Moix avait annoncé son départ de l'émission de Laurent Ruquier, diffusée sur France 2, en avril 2018, mais se montrait très encourageant avec sa collègue Christine Angot : « Je défends Christine bec et ongles, parce qu'elle est habitée par quelque chose que les autres n'ont pas. C'est une personnalité au sens étymologique du terme : il y a quelqu'un à l'intérieur. Évidemment, ce quelqu'un-là ne peut pas se fondre dans tous les décors », affirmait-il.

Moix a déjà derrière lui une large expérience à la télévision, entamée en 2014 avec L'Émission pour tous sur France 2, puis Duel d'Olivier Galzi sur i-Télé dès 2014, avant de rejoindre On n'est pas couché en 2015.