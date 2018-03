Yann Moix dégaine “Dehors”, lettre à Emmanuel Macron sur les migrants

L’écrivain Yann Moix avait décidé de décaler la sortie de son nouveau roman, Koera, annoncé pour début janvier. Un report sine die, qui avait permis au cinéaste de se saisir d’une caméra pour observer Calais et les migrants. Son reportage ReCalais, doit ainsi être diffusé au printemps, sur Arte... accompagné d’une lettre ouverte.







« J’affirme, M. le Président, que vous laissez perpétrer à Calais des actes criminels envers les exilés », avait déjà écrit Yann Moix dans une première lettre ouverte diffusée fin janvier. Et d’ajouter : « Ces actes de barbarie, soit vous les ­connaissiez et vous êtes indigne de votre fonction ; soit vous les ignoriez et vous êtes indigne de votre fonction. Ces preuves, si vous les demandez, les voici ; si vous faites semblant de les demander, les voici quand même. Les Français constateront ce que vous commettez en leur nom. »

Son éditeur, Grasset, annonce que fin mai sortira un document, intitulé Dehors, et sous-titré, Lettre ouverte au président de la République.

« Il s’agit d’un appel, d’un SOS : dire à quel point les jeunes exilés, à Calais et ailleurs, font les frais d’une politique absurde. Une politique “migratoire” qui les empêche de sortir de notre territoire, alors que, tous ou presque, veulent rallier l’Angleterre. Ces “migrants” sont des exilés : ils sont partis de chez eux parce qu’ils ne pouvaient y rester », souligne la maison.

Et de poursuivre : « Ces “migrants” sont des exilés : ils sont partis de chez eux parce qu’ils ne pouvaient y rester. La migration est une procédure, l’exil est une aventure. La migration est un déplacement, l’exil est un bannissement. Cette lettre ouverte veut dire une chose : l’honneur de la France serait d’aider ces enfants courageux, qui n’ont plus rien d’autre à sauver que leur vie. L’histoire nous regarde. Ne lui faisons pas honte. »

Rappelons que le reportage Re-Calais avait été vivement critiqué, notamment par Gérard Collomb, qui mettait en doute la véracité des images diffusées par Yann Moix. De quoi inciter l’écrivain à porter plainte pour diffamation...

Yann Moix – Dehors – Editions Grasset – 9 782 246 863 533 – 15 € (à paraître 30/05 )