Yardam : Plongez dans la folie de la ville close

Car à Yardam, la folie est sexuellement transmissible. Seules les personnes contaminées ont connaissance de ce virus, on les appelle les « voleurs d’esprits ». Quand ils aspirent l’âme de leurs victimes, ils ne laissent derrière elles que leurs enveloppes physiques qui perdent peu à peu leur humanité : des coquilles vides.Porteur du virus, Kazan se débat avec ses démons, oscillant entre l’amour et la haine qu’il leur porte. À chaque nouvelle crise de schizophrénie, les voix des âmes qu’il a aspirées menacent de le faire sombrer dans la folie.Pour endiguer cette épidémie, l’empereur a ordonné la mise en quarantaine de la ville de Yardam. Le salut viendra-t-il de Feliks et Nadja, ce couple de médecins étrangers venus s’enfermer volontairement dans la cité pour trouver un remède au terrible mal qui s’étend entre ses murs ?Violence, sexe, vices, trahisons, Aurélie Wellenstein, qui récemment emporté avec Mers mortes le Prix Imaginales des bibliothécaires , nous plonge dans un récit où l’angoisse croit à mesure que la complexité des personnages envahit l’esprit du lecteur.À découvrir en librairie, sous une couverture signée Aurélien Police.Aurélie Wellenstein – Yardam – Scrineo - 9782367408637 - 20€