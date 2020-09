Yoga, bonheur et littérature : le programme bien-être de La Grande Librairie

« Que faire quand une moitié de vous est l’ennemie de l’autre ? » Emmanuel Carrère voulait écrire « un petit livre pas prétentieux, un petit livre souriant et subtil » sur le yoga et la méditation. Mais c’était sans compter l’attentat de Charlie Hebdo et surtout la dépression qui s’abat sur l’écrivain, jusqu’à l’envoyer à l’hôpital psychiatrique. Yoga d'Emmanuel Carrère (P.O.L.) raconte la façon dont on affronte les ténèbres.Barbara Cassin signe son autobiographie philosophique : Le bonheur, sa dent douce à la mort (Fayard). Elle se confie, sur son travail auprès d’enfants psychotiques, sur la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, sur sa rencontre avec René Char et sur la mort de son mari… Un livre sur la vérité et le mensonge, la fidélité, le langage, la bonté et la méchanceté. L’homme aux trois lettres de Pascal Quignard (Grasset) est une magnifique déclaration d’amour à la littérature ! Avec ce 11ème volume, l’écrivain poursuit son cycle du Dernier royaume, entamé il y a près de vingt ans. Dans cet opus, il explique le bonheur qu’il retire de sa passion des livres, et tente de répondre à une question qui nous passionne tous : « Qu’est-ce que la littérature ? ».L’émission sera diffusée ce 16 septembre à 20 h 50. Sur France 5, bien entendu.