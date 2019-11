YouTube, passeur de littérature et de passion

Bébé Deadpool à l'affût - pixabay licence





Voilà des années que la critique de livres cherche d’autres portes d’entrée pour s’exprimer . Avec le concours Livre-toi, à l’initiative des éditeurs québécois, les internautes sont encouragés à s’approprier les outils pour diffuser leur propre chronique.Pour la 3e édition, deux nouveaux parrains sont présents, Émile Roy, youtubeur et vidéaste, ainsi que Sarah-Maude Beauchesne, autrice et scénariste. Tous deux lancent le défi aux 12-17 ans : venez partager vos dernières lectures coups de cœur.Pour participer, les adolescents doivent soumettre un “booktube”, c’est-à-dire une critique littéraire sous la forme d’une courte vidéo (2 minutes 30 secondes maximum), portant sur leur livre québécois ou franco-canadien préféré. Une diffusion sera effectuée sur YouTube, le Facebook de la page Livre-toi, ainsi qu’un extrait sur Insta.Les booktubeurs en herbe ont jusqu’au 31 mars 2020 pour soumettre leur vidéo et tenter de remporter l’un des 20 chèques-cadeaux pour se procurer des livres dans leur librairie indépendante favorite. De plus, un tirage sera effectué parmi les écoles qui compteront 10 élèves participants ou plus : trois établissements recevront un budget de 500 $ pour financer la visite d’un auteur.Les enseignants ne seront pas perdus, puisqu’un guide pour les aider à travailler avec leurs élèves est disponible.« La lecture m’accompagne depuis mon enfance ! Ça me fait apprendre, rêver et ça m’inspire énormément. Lire, en 2019, c’est une façon de suspendre le temps, de ralentir. C’est avec un immense plaisir que je suis porte-parole pour “Livre-toi : concours booktube !” », indique Émile Roy dans un communiqué.Cette année, il est non seulement possible de participer à deux au sein d’une même vidéo, mais l’ouverture s’est généralisée à tous les élèves de secondaire, entre 12 et 17 ans à travers le Canada.Pour Sarah-Maude Beauchesne, « Lire, pour moi, c’est rêver éveillée. C’est un moment de répit dans la vie qui va trop vite. C’est une fenêtre grande ouverte sur le monde et surtout, sur le cœur. Être porte-parole de “Livre-toi : concours booktube”, c’est pouvoir contribuer à ma manière à faire briller les bijoux littéraires tout autour. Et ça, c’est précieux. »Le concours Livre-toi désire valoriser la lecture auprès des jeunes et les encourager à partager leur intérêt pour les livres. Il offre la possibilité aux adolescents de participer à une compétition stimulante et amusante mettant à profit le web et les réseaux sociaux, des technologies qu’ils connaissent bien et qu’ils utilisent assidûment.