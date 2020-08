Yume, la nouvelle plateforme où se rencontrent auteurs, scénaristes et illustrateurs

Yume est une webapp proposant trois fonctions principales : une plateforme de rencontre, un espace commun de travail et de discussion, ainsi qu’une plateforme de prépublication.Telle une véritable plateforme de rencontre, chaque visiteur pourra publier ses travaux puis manifester son intérêt pour le collaborateur (scénariste ou illustrateur) de son choix.Grâce à une personnalisation du profil (description, réseaux sociaux, catégorie, etc…) et une mise en avant de son portfolio, le créateur pourra gagner en visibilité et se mettre en avant afin de trouver un collaborateur à son projet. À noter qu’un système d’invitation est mis en place et que seuls les illustrateurs/scénaristes invités par leurs pairs pourront publier sur la plateforme. Le but est ainsi de créer un réseau d’artistes professionnels.Vous pouvez postuler en tant que créateur en envoyant votre candidature (illustrations, planches, scénarios, manuscrits) à l'adresse mail suivante : contact@yume-arts.comUn ensemble d’outils permettant de travailler le projet (espace de stockage, canal de discussion, etc.) est mis à disposition dans un espace commun de travail et de discussion. Ainsi les créateurs pourront développer leur manuscrit directement sur la plateforme et communiquer en temps réel.Une fois le manuscrit terminé, les créateurs auront deux choix qui s’offrent à eux : une prépublication sur la plateforme pour tester leur création et le dépôt de manuscrit. Dans cette deuxième option, le manuscrit est directement envoyé aux maisons d’éditions (Mahô Editions pour le moment) tout en indiquant les documents importants pour l’étude de ce dernier. Les responsables nous ont également informés que le but de la plateforme est d’étendre l’envoi des manuscrits à toutes les maisons d’éditions partenaires.Bien entendu, Yume est une plateforme pour les créateurs mais également pour les lecteurs. Grâce à son système de prépublication, les lecteurs pourront lire les chapitres publiés de ces nouveaux créateurs. Aujourd’hui, Yume ne comptabilise que le nombre de vues d’un chapitre mais elle souhaite devenir une réelle plateforme communautaire où les lecteurs pourront donner leur avis et participer à la mise en avant d’un projet en soutenant les nouveaux créateurs.Nous avons donc ici une version BETA de la plateforme Yume qui a pour objectif de recueillir les premiers retours de la part des utilisateurs.D’ici la fin de l’année 2020, ils souhaitent proposer une nouvelle version de la plateforme avec de nouvelles fonctionnalités (espace commentaires, parrainage, concours, etc.). L’avenir de Yume est donc qu’elle devienne une réelle plateforme communautaire où les utilisateurs pourront créer, partager, se rencontrer et avoir de la visibilité.Si vous souhaitez découvrir cet univers ou participer à cette expérience, vous pouvez accéder à la plateforme via ce lien Retrouvez également Yume sur les réseaux sociaux Facebook Twitter et Instagram