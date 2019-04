Yvan Godbout, auteur de Hansel et Gretel, accusé de pornographie juvénile

« Le passage controversé d’Hansel & Gretel ne représente que quelques lignes sur l’ensemble de l’œuvre et ces lignes ne comportent aucun but sexuel. Au contraire, ces lignes visent clairement à dénoncer de tels actes. Aussi, le ministère public ouvre la porte à une nouvelle interprétation du mot “personne”, puisque dans ce cas-ci, il est question d’un personnage fictif ! De plus, de telles scènes sont légion dans la littérature, de même qu’à la télévision et au cinéma. Tandis qu’on accuse injustement Yvan Godbout et les Éditions ADA, des auteurs d’ici et étrangers, tels que George R. R. Martin, l’auteur de Game of Thrones, continuent d’accumuler les profits dans notre province alors qu’ils écrivent des scènes du même type. »

Consterné d’apprendre l’arrestation pr interrogatoire de l’1 des auteurs des «contes interdits» des @EditionsAdA, Yvan Godbout, & l’1 des fils du proprio, Nycolas Doucet, sans compter la saisie des inventaires de l’ouvrage honni... Va-t-on maintenant le brûler en place publique? — Stéphane Bergeron (@sbergeron) 14 mars 2019





Affaire Hansel et Gretel : un acte d’accusation direct

Pour rappel, une première plainte avait été déposée en janvier 2018 par une enseignante de la Rive-Nord après avoir lu la page 13 de Hansel et Gretel, de la série Contes interdits. Le livre d’horreur relate en effet une scène d’agression sexuelle d’une fillette de 9 ans par son père, un passage jugé « trop explicite ». Suite à l’enquête diligentée par la police, le livre avait été retiré des points de vente.Cette affaire avait ensuite agité la toile. Une pétition avait d’ailleurs été lancée pour s’opposer aux accusations portées à l’égard de l’auteur et de sa maison d’édition. À ce jour, elle a récolté près de 12.500 signatures.De plus, l’ancien député de Verchères, Stéphane Bergeron, avait utilisé les réseaux sociaux pour dénoncer la situation.Mais voilà, lundi 15 avril 2019, Yvan Godbout et Nycolas Doucet ont été formellement accusés de « production et distribution de pornographie juvénile » au palais de justice de Sorel-Tracy, et ce, sans avoir la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire.« La peine minimale est d’un an minimum si mon client est déclaré coupable », a déclaré l’avocat de la défense, Jean-Philippe Marcoux. « C’est une surprise pour mon client. Ce qui est reproché est très grave pour avoir écrit un livre de fiction. Il a très mal réagi à ce qui s’est passé ce matin, notamment à cause de l’acte d’accusation direct. Il est bouleversé. C’est dévastateur pour lui. C’est sérieux comme accusation. »Selon le Code criminel canadien , la pornographie juvénile inclut « tout écrit [...] qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi » et « tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi ».Suite à l'acte d'accusation direct dont fait l'objet Yvan Godbout et Nycolas Doucet, la défense est dans l'impossibilité de demander la tenue d'une enquête préliminaire.« De mémoire d’avocat, je n’ai jamais vu ça [un acte d'accusation direct] dès la comparution. Ça m’a surpris. Je ne dis pas que c’est irrégulier, mais c’est plutôt dans de mégaprocès, des enquêtes pour meurtre ou des dossiers avec plusieurs accusés pour limiter l’accumulation des délais. On va directement au procès. C’est particulier ».Les deux hommes devront donc se rendre directement au procès, qui devrait se tenir en juin prochain.Via La Presse canadienne