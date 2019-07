Yvon Guémard élu président de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg

Le jeudi 27 juin, à Paris, lors d’une réunion du bureau de l’association « La Confrérie des compagnons de Gutenberg », Yvon Guémard a été élu à la présidence. Dans cette fonction, il remplace Dominique Bouffard, récemment disparue.Journaliste de formation, membre fondateur de la Confrérie, Yvon Guémard est le gérant de la société GLN Médias et l’éditeur du magazine professionnel « Caractère », de « Transaction » et des sites internet associés.À l’issue de cette réunion, le bureau de l’association est constitué comme suit : Yvon Guémard (président), Gérard Prigent (trésorier), Laure de Riberolles (secrétaire).Marie-Paule Flory intègre également le bureau dont les membres sont : les Grands Maîtres Jean-Louis Debré, Philippe Jourdan et Yvan Lesniak, le Grand Chambellan Jean-Clément Texierainsi que Claude Peyroth, Jean Guion, Dominique Donghi, Hervé Richard, et Omar Khattabi, dignitaires de la Confrèrie.La Confrérie des Compagnons de Gutenberg va fêter le mardi 19 novembre prochain, dans le cadre de l’Atelier des Lumières à Paris, son quarantième anniversaire.