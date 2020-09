Zahhak, La légende du roi serpent : un extraordinaire pop-up, introuvable ?

Pour la première fois, un conte du Livre des Rois — le récit légendaire de l’ancien royaume de Perse par le grand poète Ferdowsi, au XIe siècle — prend vie dans cet étonnant livre animé, ingénieusement conçu et superbement réalisé.« Déjà édité par Les Rêveurs en 2017, mais aussitôt épuisé, nous vous proposons de réimprimer ce POP-UP extraordinaire dans une nouvelle édition présentée dans un coffret », indiquent les partenaires.Or, l’éditeur américain Fantagraphics, qui a relancé une version anglaise, a vendu l’ensemble des 10.000 exemplaires produits.Zahhak, La Légende du Roi Serpent narre le mythe de Zahhak, le prince fourvoyé qui, séduit par le Démon, assassine son père et usurpe le trône. Maudit, flanqué de deux serpents qui poussent sur ses épaules, le Serpent Roi acquiert dans tout le pays une infâme renommée pour sa tyrannie.Il règne mille ans, jusqu’à ce que le vaillant Fereydoun trouve la force et l’armée pour défaire l’inique monarque.Pour prendre part à l’aventure, ce sera par ici