Zoreil Chapé : “Une demande de retrait de livre est une demande de censure”

Touche pas à ma fiction

Photographie : izarbeltza, CC BY-SA 2.0

Depuis un peu plus d'une semaine, une pétition mise en ligne sur Avaaz réclame le retrait des librairies de l'île de La Réunion du livre Zoreil Chapé, signé par Matthieu Chalange et publié par les éditions Poisson Rouge. « Nous avons dans ce livre, l’archétype de l’occidental à la recherche d’exotisme qui tente de trouver un sens à sa vie ennuyeuse. Plages, cocotiers, filles en bikini et sable fin… Julien [personnage principal du livre, NdR] incarne le colon blanc moderne porteur du fantasme exotique et des rêveries occidentales qui placent les femmes réunionnaises en tant qu’objet hypersexualisé », indique le texte de la pétition « Je comprends tout de même qu'on déteste le livre », reconnaissait l'éditrice du texte, sollicitée par ActuaLitté, qui défendait avant tout l'ouvrage, refusant de donner suite aux demandes de la pétition : « [L]e langage est cru, certaines scènes obscènes, et la critique du comportement des métropolitains en quête du bonheur dans les îles est acerbe. Je ne pense pas qu'il dégrade l'image des femmes dont il fait le portrait, il montre leur grande solitude, comme celle du héros d'ailleurs. »L'Observatoire de la liberté de création de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH), qui met en garde contre les atteintes à la libre diffusion des œuvres, avait demandé à la maison d'édition un exemplaire de l'œuvre, pour pouvoir intervenir en connaissance de cause.Contactés par ActuaLitté, Agnès Tricoire, Jean-Claude Bologne et Daniel Véron, codélégués de l'Observatoire de la liberté de création de la LDH, estiment qu'« une demande de retrait de livre est une demande de censure, et celle-ci doit être assumée comme telle par l'auteur de cette pétition ».Ils rappellent par ailleurs que seul un tribunal peut trancher, lorsque l'on associe de tels qualificatifs à une œuvre : « Si ce livre est considéré comme raciste et sexiste, il s'agit de délits qui relèvent éventuellement des tribunaux, lesquels, à notre connaissance, n'ont pas été saisis. La loi protège la libre circulation des œuvres et seul un tribunal peut décider d'en restreindre ou d'en interdire la diffusion. »Cela dit, l'Observatoire de la liberté de création reconnaît que le débat autour du livre et, dans une certaine mesure, la pétition, restent de l'ordre d'une liberté d'expression tout aussi saine, dans le cadre d'une démocratie.« Il est en revanche du ressort de tout citoyen ou de toute citoyenne d'engager un débat sur une œuvre qu'il ou elle considère comme choquante. D'en questionner la dimension fictionnelle, à condition d'argumenter puisqu'en l'espèce le livre est diffusé comme un roman. Ce débat est parfaitement légitime et doit avoir lieu, y compris sous la forme d'un questionnement de la responsabilité des uns et des autres », expliquent-ils.