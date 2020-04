10 000 ans de ressources mondiales dans une bibliothèque numérique

Le remède pour combattre l'ennui ? Une dose d'imagination et un clic vers la Bibliothèque numérique mondiale pour accéder gratuitement à des milliers de livres, documents et photos du entier !



Initiée en juin 2005, l’histoire de cette bibliothèque numérique est à elle seule un tour de force et un exploit. Tout démarre avec le bibliothécaire du Congrès James H. Billington, qui propose de fonder un établissement digital pour le compte de l’UNESCO. La Library of Congress s’engage ainsi avec de multiples experts de différents horizons.Elle nécessitera réflexion et développements pour aboutir, en avril 2009 à une présentation au public : déjà des informations sur tous les membres de l’UNESCO sont présentes.Les principaux objectifs de la Bibliothèque numérique mondiale sont les suivants :• Promouvoir l’entente internationale et interculturelle ;• Développer le volume et la diversité des contenus culturels sur Internet ;• Fournir des ressources pour les éducateurs, les chercheurs et le grand public ;• Donner les moyens aux établissements partenaires de réduire les fractures numériques au sein des pays et entre pays.Les premiers documents remontent à 8000 av. J.-C., couvrent désormais 193 pays, avec plus de 19.000 articles. On y retrouve donc des cartes, des textes, mais également des photos et autres enregistrements qui sont librement accessibles depuis ce 9 avril.De quoi passer encore un peu le temps…