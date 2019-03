10.000 visiteurs ont déjà franchi les portes du Musée de l'Imprimerie

Installé à Malesherbes, dans le Loiret (45), l'AMI est financé par l’imprimeur Jean-Paul-Maury et l’association Artegraf. C'est un lieu d'exposition animé, mettant en valeur des machines en fonctionnement, des ateliers pour fabriquer du papier ou encore des espaces dédiés aux créateurs.Il y a aujourd'hui plus de 1000 pièces à admirer, rassemblées à l’origine par le collectionneur de machines d'imprimerie et d'automobiles Serge Pozzoli, afin d'apprécier près de 500 ans d'évolution technique.En effet, de la Bible à 42 lignes de Gutenberg jusqu’à la récente révolution numérique, il est possible de découvrir l’histoire des nombreuses techniques d'impression, de l'écriture, du livre, du papier ou encore de la typographie.Tout au long de l’année, le musée organise au sein de ses 5000 m2 de nombreux évènements tels que des spectacles, des lectures, des rencontres ou encore des conférences.Ce sera l'occasion pour les visiteurs de rencontrer l’écrivain Eric Fottorino, le 25 avril 2019. Si vous n'êtes pas disponible à cette date, vous aurez l'occasion de vous rattraper le 18 mai, afin de faire connaissance avec le chanteur Thomas Fersen.Si vous souhaitez vous informer sur l'AMI, rendez-vous ici via Graphiline